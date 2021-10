Canales digitales de Scotiabank Colpatria no funcionarán el fin de semana

Si es usuario de Scotiabank Colpatria esta información es para usted. Entre el mediodía del sábado 16 y hasta el lunes 18 de octubre los canales digitales del banco no funcionarán.



Según informó la propia entidad, esto se debe a que se realizará un mantenimiento tecnológico de los sistemas, por lo cual no estarán disponibles las redes, canales de atención, servicios de banca virtual (web y app), máquinas depositarias y multifuncionales, corresponsales bancarios y sistema de audio respuesta, entre otros.



Las tarjetas de crédito se podrán usar para comprar en establecimientos y por internet, así como para avances en cajeros electrónicos. Eso sí, si piensa viajar al exterior, es importante que lo notifique al banco antes del sábado 16.



Las tarjetas débito se podrán usar en comercios, en internet y en cajeros automáticos, pero para PSE solo funcionarán hasta el mediodía del sábado 16. Después de ese tiempo, deberá esperar al martes 19 de octubre para usar ese mecanismo de pago.



En cuanto a los canales de atención, los asesores de la línea telefónica no podrán proporcionar información de saldos, movimientos y pagos mínimos, así como de solicitudes o requerimiento de los productos como rediferidos o cancelaciones, entre otros. No obstante, el proceso de bloqueo por pérdida, fraude o robos de tarjetas débito y crédito se prestará sin alteraciones.



“Es importante mencionar que Scotiabank Colpatria no solicitará datos, ni realizará llamadas, ni enviará correos electrónicos solicitando datos personales como claves, número de productos, entre otros, a ninguno de sus clientes durante el periodo de mantenimiento tecnológico”, aseguró el banco.

PORTAFOLIO