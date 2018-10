¿Es viable devolverles el IVA de la canasta familiar a los más pobres?

Desde cuando el ministro Carrasquilla se atrevió a proponer por primera vez extender el IVA a toda la canasta familiar, sobre la base de devolverles a los más pobres el IVA, usted fue el primero que salió a decir que la banca colombiana estaba preparada para ese operativo. ¿Cómo sería?



Como Asociación Bancaria no opinamos sobre si se debe poner el IVA o no a la canasta familiar, porque es una decisión que les corresponde al Gobierno y al Congreso. Lo que sí podemos decir es que en este momento, la banca tiene los productos, la tecnología y la capacidad para efectuar una devolución del IVA.

¿Y cuáles serían los mecanismos?



Están las cuentas de ahorro de trámite simplificado, están los depósitos electrónicos, que son productos con bajísimo o cero costo, en los cuales el usuario podía hacer una apertura muy rápida de su cuenta y tener una devolución en el momento en que se hiciera la transacción, si ese fue el caso.



¿Pero los pobres que no están bancarizados qué hacen?



Los que no están bancarizados se pueden enrolar en cuestión de minutos, por una sencilla aplicación que muchas veces no necesita teléfono inteligente, sino que puede ser un teléfono que trabaja con mensajes de texto. Por ahí podría tener ya una cuenta de depósito sobre la cual podría empezar a recibir las devoluciones. O sea, el tema no es de bancarización.



Pero por lo menos sí se les exigiría un teléfono, y no toda la gente de bajos recursos tiene celular.



No hablemos del estrato cero. En los estratos 1 y 2, por lo menos la cabeza del hogar va a tener un teléfono, aunque no sea inteligente, que pueda funcionar con mensajes de texto. Pero digamos, si fuera ese el caso, incluso el Gobierno, ya como parte de su política pública, podría proveer tanto los aparatos como el servicio de mensajería de texto. El caso es que existe el producto, existe la tecnología y estamos plenamente capacitados. Y lo digo porque ya lo hemos hecho.



Cuando a la banca se le entregó el reto de poder dispersar los subsidios para programas como Familias en Acción y otros de apoyo social del Gobierno, en ese momento se dio la bancarización de varios millones de colombianos que rápidamente aprendieron a usar el producto y en este momento no tienen ningún problema en poder hacer el ‘cash out’, o sea el retiro de esos subsidios.



El ministro de Hacienda ha presentado lo que llama “combos”. Uno incluye dejar el IVA en 19 % ampliando su base para eliminar las exenciones y compensar a los más vulnerables; o bajarlo a 17 o 16% ampliando la base de devolución. ¿A ustedes en la Asociación Bancaria les gusta algo de eso?



No tenemos posición unificada. Pero mi opinión personal es que no veo por qué, quienes devengamos unos ingresos altos, tengamos que ser beneficiados por una exención del IVA. En esa parte estoy de acuerdo con el ministro Carrasquilla.



¿A usted, como presidente del gremio bancario, le han parecido confusas las señales que envía Carrasquilla, cruzadas incluso con los mensajes del Gobierno?



Cuento con la ventaja de haber estado en el Congreso durante muchos años y he visto cómo, a veces, los gobiernos elevan globos, a ver si cogen altura. Algo de eso es lo que ha estado haciendo el ministro, pero además también tienen que calibrar la temperatura en el Congreso.

Esta reforma tributaria no se va aprobar a base de puestos o de prebendas, sino de pura argumentación

Esta reforma tributaria no se va aprobar a base de puestos o de prebendas, sino de pura argumentación. Pero, en defensa del Congreso, tengo que decir que en lo que a mí me ha tocado, no he visto que haya estado inferior a los desafíos en materia fiscal cuando las situaciones así lo han requerido. Y no creo que esta vaya a ser la primera vez.



Una noticia mala para el gremio que usted preside puede ser que el ministro Carrasquilla no piensa eliminar el impuesto del 4 × mil.



Hace tiempo dejamos de solicitar eso como bandera del gremio. Nunca dejaremos de decir que es un impuesto antitécnico que ha impedido una mayor bancarización y, en parte, ha incentivado el uso del efectivo en Colombia, pero entendemos que es una fuente de ingresos fiscales importante.



Por eso nos hemos limitado a hablar de alternativas como que no se aplique a los medios de pago electrónicos, para poder incentivar un ecosistema de pagos digitales en lo que todavía está relativamente atrasado en el país, y que incluso le podría servir al Gobierno en sus esfuerzos de formalización y captación tributaria.



Hábleme de los líos de los bancos con las deudas de Electricaribe y Ruta del Sol II.



Si uno suma Electricaribe, suma Ruta del Sol, suma los temas de los sistemas de transporte masivo en varias ciudades –aquí hablo es de los sistemas de buses articulados–, pues son varios millones de pesos los que están en juego, y dependen de definiciones que tiene que tomar el Gobierno. Por lo menos se ha avanzado en cuanto a cómo se liquidan los contratos que tienen nulidad o caducidad, y esperamos que pronto se empiece a ver la luz al final del túnel en los temas de Electricaribe.



Lo de los transportes masivos sí es más complejo porque se hace una negociación en cada caso particular con las alcaldías municipales, que a su vez dependen de las autorizaciones de sus respectivos concejos.



¿Es cierto que mientras eso no se resuelva, están congelados los desembolsos para el programa de infraestructura, o sea para las 4G?



No, no es que estén congelados, el asunto es que ya estamos llegando a nuestros límites de posición de riesgo ante cierto tipo de proyectos. Financiar la infraestructura está empezando a copar la capacidad del sistema financiero internacional. O sea que se va a necesitar la entrada, y el Gobierno está en eso, de jugadores internacionales que aporten capital fresco a estos proyectos. Pero creo que la participación de la banca en el primer tramo fue bastante significativa, y dio el impulso inicial.



¿Por qué sube a demanda del crédito en Colombia?



Finalmente estamos empezando a sentir el coletazo de la desaceleración económica de los últimos tres años. Mientras el país empezó a bajar sus niveles de crecimiento, la banca hizo un gran esfuerzo por mantener unos crecimientos significativamente altos, incluso llegamos a triplicar los índices de crecimiento real del PIB, pero obviamente ya el consumo de los hogares se está empezando a resentir.

Este año vamos a tener un alza muy pobre de cartera, pero seguimos creciendo por encima del incremento de la economía colombiana

Este año vamos a tener un alza muy pobre de cartera, pero seguimos creciendo por encima del incremento de la economía colombiana. Esperamos un 3,1, mientras los analistas más optimistas no esperan crecimientos por encima del 2,8.



¿El alza de las tasas de la Reserva Federal en EE. UU. debe inquietar la economía colombiana?



Yo creo que ya se habían anticipado los mercados a eso. Colombia sigue siendo un destino muy apetecido para capitales foráneos; nuestra proporción de portafolio por parte de tenedores extranjeros es más del 25 %, o sea la cuarta parte de los TES. Eso demuestra la confianza que hay en el país. Y, definitivamente cuando uno habla de fondos soberanos, como los de Noruega, como los de pensiones canadienses, los de países del Oriente Medio, que están mirando en sus países rendimientos del 1 y del 1 y medio %, pues tener unos rendimientos en Colombia por encima del 5 %, con un país que ha sido manejado a nivel macroeconómico con responsabilidad y con prudencia, pues siempre seguirá siendo una mejor alternativa.



¿Qué impresión tiene sobre el peso de la economía ilegal en el país, con la disparada de los cultivos de coca?



Ha tenido un efecto perverso. Sin tener todavía sustento analítico de lo que voy a decir, el sobreuso del efectivo y la manera como ha crecido en los últimos años se debe en gran medida a la triplicación de las áreas de cultivos ilícitos.



Esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué en Colombia hay más uso de efectivo que en otros países?



Pues, primero, porque no todos los países tienen impuestos a las transacciones financieras. Colombia es uno de 6, 7e países en el mundo que ha cogido esa idea, que aleja a las personas de la bancarización y detiene la inclusión financiera. Lo que sí es sorprendente es que en los últimos años, no obstante todos los avances en medios de pago digitales, ese sobreuso del efectivo continúa, y en buena medida se debe a esa economía ilegal, fortalecida por el aumento inusitado de los cultivos ilícitos.



¿Cómo puede la banca ayudar a combatir ese fenómeno del uso de efectivo?



Tenemos un muy buen aliado en la tecnología, la innovación en la banca, la competencia, la entrada de nuevos jugadores, los emprendimientos de tecnología financiera. Todo eso empieza a hacer que la gente demande que la banca esté no más lejos que donde está su móvil. Y esos cambios van a empezar a cercar mucho a esas economías ilegales, que no van a poder hacer la transición hacia economías ilegales digitales, salvo que lo busquen a través de las criptomonedas, por lo cual somos muy cuidadosos en ese punto.



Todo lo anterior va a ayudar, pero no nos soluciona el problema. Aquí se va a necesitar un tratamiento de política pública con que podamos empezar a ponerles límites al tipo y el monto de transacciones en efectivo, y a hacer un reporte de establecimientos y personas que demuestren la ausencia de medios de pago digitales.



Menciona las criptomonedas. ¿Cree que serían un nuevo vehículo de escape de esos producidos de las economías ilegales?



Claro. Ya lo están haciendo. La prueba es que cuando se creó el virus WannaCry, se empezaron a secuestrar datos de diferentes servidores en el mundo, y la recompensa para el rescate de esos datos se tenía que hacer en criptomonedas. Es que casi no tienen trazabilidad y gozan de mucho anonimato, por lo que es un mecanismo ideal para los amigos de estas economías ilegales, llámese narcotráfico, contrabando, trata de blancas, de emigrantes o cualquier actividad ilícita.

No quiere decir que las criptomonedas sean ilegales, no lo son, pero se pueden prestar para actividades ilegales

No quiere decir que las criptomonedas sean ilegales, no lo son, pero se pueden prestar para actividades ilegales.



¿Qué ambiente midió usted para el Gobierno en el congreso de la convención de la Asobancaria, donde hubo más de cien parlamentarios?



Hay mucha expectativa y preocupación por tener que tomar decisiones que puedan ser difíciles para el Congreso. Pero veo que entienden la gravedad de la situación. Hay que financiar el presupuesto y conseguir recursos adicionales, pero al mismo tiempo permitirle al país ser más competitivo, dadas sus tarifas topes de renta, pues obviamente comparadas con las de los países pares en la región son más elevadas; o simplemente el Gobierno, por cumplir la ley y la Constitución, pues tendrá que empezar a hacer recortes draconianos, y lo primero que deberá recortar es la inversión, y eso es algo a lo que el Congreso le tendría todavía más aversión.



Finalmente, la ciberseguridad. ¿En qué hemos progresado? ¿Qué compromisos hay de la banca con el público?



Obviamente, los criminales migran hacia donde migran los consumidores. Y la migración hacia ecosistemas de pagos digitales, pues, es imparable. Lo que sí hemos visto, con mucha satisfacción, es una política de ciberseguridad del Gobierno; incluso se ha creado un documento de ciberseguridad que está abierto para que participen todos los sectores económicos.



Ya el Gobierno tiene su centro de respuesta a ataques cibernéticos. Y nosotros ya lanzamos también desde el sector financiero el nuestro, que se llama centro de respuesta a ataques cibernéticos, el CSIRT. Pero no es suficiente. El Gobierno está consciente de ello, la banca está muy consciente de ello, y necesitamos que se sumen los demás sectores económicos.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO