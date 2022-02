El rublo, la moneda de Rusia, se desplomó este lunes a mínimos históricos frente al dólar y al euro durante la jornada financiera, debido a las sanciones impuestas por los países occidentales por la invasión rusa de Ucrania y el mercado bursátil se mantuvo cerrado.



El rublo cotizaba a 100 unidades por dólar el lunes, frente a un valor de 83,5 el miércoles, el último día que se registró una tasa de cambio oficial, antes de la invasión contra Ucrania.



Con respecto al euro, la moneda rusa cotizaba a 109,4 por euro frente un nivel anterior de 93,5. Los intercambios fueron suspendidos tras haber traspasado los topes que permite la operativa.



Para defender la economía y la moneda nacionales ante las sanciones occidentales, el Banco Central de Rusia anunció este lunes en un comunicado que subirá su tasa de interés de referencia en 10,5 puntos porcentuales, llevándola a 20 por ciento.



El regulador indicó antes de su apertura que estableció topes -90 rublos por un dólar y 101,19 rublos por un euro- , más allá de los cuales los intercambios se detendrían. Estos topes se alcanzaron en los primeros segundos de la sesión.

Frente a la tendencia, las autoridades mantuvieron cerrado el mercado bursátil, temiendo una caída en picado de los títulos de las empresas rusas. En las calles de Moscú y de San Petersburgo, los rusos expresaron inquietud por sus ahorros, aunque no hubo una avalancha de clientes en las sucursales intentando retirar sus depósitos, pero sí un flujo más nutrido.



"Yo sabía que iba a haber gente, Quiero retirar efectivo, guardar en casa es más seguro, uno no sabe lo que va a pasar", dijo Svetlana Paramonova, de 58 años, en San Petersburgo.

Sanciones sin precedentes

Rusia sufrió este lunes la embestida de las nuevas sanciones occidentales, que ponen en el punto de mira al Banco Central e incluyen la expulsión del sistema Swift de varios bancos, lo que se tradujo en el desplome de casi un 30 por ciento del rublo y obligó a Moscú a sacar su arsenal para asegurar la estabilidad financiera.



Se trata de una caída del rublo no vista desde al menos 1993 y 1994, respectivamente, algo que tampoco pudieron cambiar las palabras del Kremlin o las medidas urgentes tomadas de urgencia por parte del Banco de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió de urgencia con el primer ministro, Mijaíl Mishustin, la gobernadora del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúlina, y otros responsables de carteras económicas del Ejecutivo para analizar la situación y repasar las medidas para estabilizar el mercado financiero.



"Son sanciones severas, son problemáticas, pero Rusia tiene el potencial necesario para compensar el daño que están causando", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El Banco de Rusia dijo previamente haber constatado "cambios cardinales en las condiciones externas" por las sanciones.



A media tarde la divisa había ralentizado la caída hasta el entorno del 23 por ciento tanto para el billete verde como para el euro, hasta 103,16 rublos por dólar y hasta 115,7 rublos por la moneda de la eurozona, pero seguía en mínimos históricos.



La Bolsa ni siquiera llegó a abrirse este lunes, porque así lo ordenó el Banco Central. Así Rusia evitó hasta al menos mañana un batacazo mayor como el que sufrió el índice Moex el jueves pasado en respuesta al anuncio de Putin, de que lanzaba una ofensiva militar contra Ucrania y las primeras sanciones contra el mercado financiero y la deuda soberana La Bolsa se desplomó entonces un 45 por ciento y los principales valores se dejaron más del 58 por ciento.

Sin filas en cajeros

Pese a la importante devaluación del rublo, en las entidades bancarias de Moscú visitadas por Efe reinaba una aparente tranquilidad este lunes, sin grandes colas frente a los cajeros. "He venido para sacar un poco de efectivo porque nunca se sabe", comentó a Efe una joven moscovita cerca de una de las oficinas céntricas del mayor banco ruso Sberbank, uno de los afectados por las sanciones occidentales.



Mientras, en una filial del banco VTB, otro blanco de las restricciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, se pudo ver aún menos clientes, sobre todo, frente a los cajeros automáticos.



Este banco envió a sus clientes un mensaje de texto para avisarles de la posibilidad de que los servicios de pago de Apple, Google y Samsung no estén ya disponibles a través de los sistemas de pago Visa y Mastercard. El Banco Central ha asegurado que las tarjetas de débito y crédito emitidos en Rusia seguirán funcionando dentro del país, pero ya no pueden ser utilizadas en el extranjero.



Donde sí había incertidumbre era en una sucursal de VBT donde varias embajadas y empresas extranjeras tienen sus cuentas y que dependen de las transferencias internacionales. Esta entidad, controlada por el Estado ruso, será previsiblemente uno de los afectados por la decisión de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Canadá y Japón de excluir a una serie de entidades financieras del sistema de pago internacional Swift, un golpe sin precedentes a la economía de Rusia en respuesta a la invasión rusa.

* Con información de agencias

