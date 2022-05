Tal como se esperaba, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de política monetaria en medio punto y anunció un cronograma acelerado para reducir sus tenencias de activos financieros. Este es un ritmo de ajuste más rápido de lo que pretendía el banco central en marzo. Este ajuste tiene sentido, pero deja algunas preguntas sin respuesta.

La tarea de la Fed es extraordinariamente difícil. Después de que la pandemia golpeó la producción en 2020, la economía se recuperó con fuerza gracias a un estímulo fiscal indebidamente poderoso promulgado por el Congreso. Los efectos del covid seguían complicando la política económica cuando Rusia invadió Ucrania, lo que provocó que Estados Unidos y sus aliados impusieran sanciones brutales que trastornaron nuevamente los mercados de energía y materias primas.



Ahora, el éxito inicial de China en la contención del virus ha dado paso a nuevos cierres masivos, lo que ejerce aun más presión sobre las cadenas de suministro. Frente a tal turbulencia, la política monetaria no puede hacer mucho. Mantener la economía en un camino constante de crecimiento no inflacionario es casi imposible. Lo máximo que puede hacer la Fed es evitar que el problema empeore con errores de política no forzados.



La Fed ha admitido que debería haber comenzado a endurecer antes la política monetaria. Aun así, solo recientemente ha quedado claro que el aumento de la inflación es más persistente de lo que la mayoría de los analistas pensaron, y aún existe el riesgo de llevar a la economía a la recesión al endurecer la política monetaria de forma abrupta.



La Fed podría mejorar sus mensajes de dos maneras. Primero, debe seguir subrayando que ajustará la política monetaria según lo requieran las circunstancias. En segundo lugar, la Fed debería aclarar su posición sobre la tasa de interés “normal” o “neutral”, que se está convirtiendo rápidamente en la nueva fijación de los inversionistas. Los economistas han estimado que esta tasa sería de aproximadamente medio punto porcentual en términos reales, lo que significa un 2,5 por ciento una vez que la inflación vuelva al objetivo, pero no pueden estar seguros de eso, y mucho menos de lo que debería significar “neutral” en medio de fluctuaciones de precios.



La Fed deberá tener suerte y habilidad para llevar la inflación de vuelta a la meta sin causar una recesión. Pero su trabajo sería un poco más fácil si desviara la atención de los inversionistas de los objetivos imaginarios hacia lo que realmente está sucediendo en la economía.



JUNTA EDITORIAL DE OPINIÓN DE BLOOMBERG

