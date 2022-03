El banco central de Estados Unidos, Reserva Federal (Fed), subió ayer sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual a 0,25 y 0,50 por ciento, en su primer aumento desde 2018, para hacer frente a una inflación en máximos en 40 años.



La situación de conflicto en Ucrania “podría crear una presión adicional al alza sobre la inflación y pesar sobre la actividad económica”, señaló tras dos días de reunión de su comité de política monetaria (FOMC).



Los responsables del organismo prevén alzas adicionales de tasas este año, y vaticinan una expansión de la economía estadounidense de 2,8 por ciento en 2022 frente al 4 por ciento de sus pronósticos anteriores.



La Fed dio cuenta de una “elevada” inflación que se explica por “desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, altos precios de la energía y presiones generalizadas sobre los precios”, por lo que nuevos incrementos de la tasa de política monetaria serán “apropiados”.



La Fed recortó su tasa de interés a cero en marzo de 2020 para sostener la economía, el consumo y la inversión, frente a la pandemia del covid-19. La decisión de subir tasas en un cuarto de punto porcentual fue casi unánime: solo el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, votó en contra por ser partidario de un alza de medio punto porcentual.



Inflación vs. crecimiento El titular de la Fed, Jerome Powell, señaló que el organismo buscará controlar la inflación, sin afectar el crecimiento económico. El directivo señaló que tomará “más tiempo” de lo previsto llevar la inflación al objetivo de 2 por ciento, pero sostuvo que el crecimiento sigue sólido y no ve riesgo de una recesión.



“La inflación tardará probablemente más tiempo de lo previsto en volver a nuestro objetivo de estabilidad de precios”, sostuvo.



La proyección del organismo es de 4,3 por ciento de inflación para 2022 y 2,7 por ciento en el 2023, antes de llegar a 2,3 por ciento en 2024.



Se trata de “una trayectoria claramente más alta de lo previsto en diciembre”, subrayó Powell. La inflación marcó 7,9 por ciento en 12 meses en Estados Unidos en febrero pasado, según el índice CPI del Departamento de Comercio.



El mercado espera en total siete subidas de tasas este año, para llevar esta referencia a 1,75 por ciento anual.



Subir las tasas directrices lleva a los bancos comerciales a proponer tasas más elevadas a sus clientes para tomar créditos para compra de vivienda, autos, electrodomésticos, o inversiones para las empresas.



Esta medida golpea el consumo y alivia la presión sobre los precios, en un contexto de problemas en las cadenas de suministro y fuerte alza del petróleo y los alimentos por la guerra en Ucrania.



Según Powell, el crecimiento continuará y “la probabilidad de una recesión el año próximo no es particularmente alta”, añadió.



AFP