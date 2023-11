Fuerte alza registra el precio  del dólar, se cotiza sobre los 4.072 pesos

El precio del dólar en el mercado interbancario de Colombia este jueves registra un fuerte incremento cercano a los 90 pesos, que lo tiene cotizando en niveles cercanos a los 4.070 pesos, según lo registra el Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



En la primera media hora de negociación, la divisa estadounidense alcanzó un precio máximo de 4.073,35 pesos y uno mínimo de 4.040 pesos.



Algunos operadores consultados atribuyen este comportamiento a una reacción propia del mercado ante los recientes anuncios del Gobierno de romper la Regla Fiscal como una salida para reactivar la economía.



Una tasa de cambio en los niveles que registra esta jornada no se observaban desde inicios de noviembre, cuando el precio de la divisa estadounidense se situó sobre los 4.117 pesos.



Como se recuerda, el presidente Gustavo Petro, tras conocer que para el tercer trimestre del año la economía registró una caída de 0,3 por ciento, dijo que la regla fiscal en Colombia no debe mantenerse.



Sus declaraciones han generado una serie de reacciones de economistas, exministros de Hacienda y académicos, quienes consideran que es una muy mala decisión y que "sería como darse un tiro en el pie", pues desde todo punto de vista con ello se envía un muy mal mensaje al mundo, lo cual, sin duda, se reflejará en el encarecimiento del costo de la deuda para el país, el freno de la inversión extranjera, un disparo en la tasa de cambio y en un mayor deterioro de los indicadores económicos debido a la desconfianza que se genera con ello sobre el manejo económico de Colombia.