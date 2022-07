Hace algo más de un mes, Ricardo Bonilla, uno de los asesores económicos del gobierno Petro, había indicado que también se contempla establecer un impuesto a las pensiones superiores a los 10 millones de pesos, aunque esta idea no ha cuajado como tal en lo mencionado por el director designado de la Dian, Luis Carlos Reyes, ni por el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



No obstante, una iniciativa similar sí estaba contemplada en el proyecto de reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, con un impuesto de renta aplicable a las mesadas mayores de 7 millones de pesos.



Entre tanto, todavía el nuevo gobierno no ha descartado del todo si se modifica el impuesto a los dividendos, mientras que la iniciativa fallida del exministro aumentaba la tarifa del 10 al 15 por ciento.



Y aunque en el gobierno entrante se ha dicho que en la búsqueda de que sean las personas las que tributen se buscaría una fiscalización de los gastos de las empresas, para determinar cuáles son realidad ingresos de sus dueños y tributen por estos, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño advierte que esto es muy complejo de fiscalizar, como lo es también afinar el radar para que los profesionales independientes de altos ingresos sean detectados y paguen lo que les corresponde.



“Creo que la única forma de ponerlos a tributar, y nosotros la pensamos, es que debería haber una declaración de renta universal en la que todo el mundo declare renta. Declarar no quiere decir pagar, pero es la única forma en la que usted puede cruzar los números y encontrar a la gente que no paga”, añadió el exfuncionario.



