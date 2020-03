Banco de la República pone billonario respaldo a economía por covid-19

El Banco de la República puso a disposición de las entidades financieras, a partir de este viernes, recursos hasta por 17 billones de pesos, en caso de que estas requieran atender situaciones de iliquidez derivadas del nerviosismo que persiste en los mercados, y que este jueves completaron otra jornada de millonarias pérdidas en Colombia y el mundo.



También anunció la disponibilidad de 1.000 millones de dólares para que dichas entidades puedan cubrir el riesgo de un mayor precio del dólar, como hasta ahora se evidencia que puede ocurrir.

Las medidas fueron adoptadas en reunión extraordinaria de la junta del Banco de la República, ante los efectos que está teniendo la pandemia del coronavirus sobre los mercados, que siguen en terreno negativo.



Con la caída de 9,35 por ciento este jueves y una nueva suspensión de operaciones, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) borra las ganancias conseguidas el año pasado (25 por ciento). Su principal índice, el Colcap, acumula un descenso de más del 29 por ciento y se ubica en niveles no vistos desde febrero del 2016.



(Le puede interesar: Aumentan 13 % los reembolsos para usuarios de aerolíneas en A. Latina)



El dólar, por su parte, se mantiene en niveles históricos. Este jueves se asomó a los 4.100 pesos, aunque la tasa oficial (TRM) que regirá para este viernes es de 4.034,66 pesos, nunca antes registrada en el país.



El peso colombiano no solo fue la moneda más devaluada en el mundo este jueves, sino también es la que más ha perdido terreno frente al dólar en lo que va de marzo (14,28 por ciento). En solo mes y medio, la divisa ha ganado cerca de 760 pesos.



Esta situación no es exclusiva de Colombia. En el mundo, las bolsas tuvieron su jornada más negativa de las últimas décadas, lo que ha llevado a que algunas acumulen pérdidas superiores al 35 por ciento este año, como la de Brasil y algunas de las principales plazas de Europa, arrastradas por el pánico generado por el desplome en los precios del petróleo, entre otros, que este jueves retrocedieron cerca de 7,2 por ciento, a 33,22 dólares el barril de Brent.



(Además: Caída histórica de bolsas con Wall Street en pánico por coronavirus)



Los inversionistas hicieron caso omiso de las ayudas del Banco Central Europeo (BCE) para enfrentar esta crisis, desatada, en principio, por la pandemia del coronavirus.

Una tras otra, las principales bolsas europeas se desplomaron hasta niveles no vistos en décadas: París cedió 12,28 por ciento, su máximo histórico; Fránc-fort, 12,24 por ciento, su peor resultado desde 1989; Londres, 9,81 por ciento, el mayor desplome desde octubre de 1987. Milán cedió un 16,92 por ciento, récord negativo desde 1998. Madrid también sufrió un descalabro al perder 14,06 por ciento.



La bolsa de Nueva York, por su lado, experimentó su mayor caída desde el crac bursátil de octubre de 1987: 9,99 por ciento, mientras que la Bolsa de São Paulo, la mayor de Latinoamérica, cedió otro 14,78 por ciento.

Las medidas

En Colombia, la junta del Banco de la República no solo le salió al paso a esta coyuntura al ampliar el cupo de endeudamiento de los bancos, como prestamista de última instancia, sino que, además, les permite a otros agentes del mercado el acceso a sus recursos en caso de que lleguen a requerir liquidez para atender sus operaciones.



Así, sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias y sociedades administradoras de inversión (SAI) podrán acudir al Emisor por liquidez.



Lo que dijo Juan José Echavarría, gerente del Emisor, al término de la reunión extraordinaria, es que la disponibilidad de recursos pasa de 9 billones a 17 billones de pesos y que las entidades que lleguen a requerir liquidez tendrán que respaldar esos ‘préstamos’ con títulos del gobierno (TES) o deuda corporativa (bonos) que esté muy bien calificada (Triple A).



Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, dice que estas medidas están bien encaminadas porque, por un lado, les permiten a otros agentes del mercado proveerse de liquidez, y por el otro, envía un mensaje a los agentes cambiarios de que pueden seguir operando con tranquilidad porque tienen una cobertura en la tasa de cambio.



(Lea también: Primera dama canadiense, diagnosticada con coronavirus)

‘Seguro’ para protegerse del dólar costoso

El Banco de la República ayudará a proteger a los agentes del mercado de las fuertes alzas que está teniendo el dólar en medio de esta crisis, pero sin entregar un solo dólar de las reservas internacionales.



La razón es que el nuevo mecanismo, conocido como Non-Delivery Forward (NDF), consiste en que, si un agente cree que el dólar puede llegar hasta los 4.500 pesos, pero necesita 50 millones de dólares, le dice al Emisor que le compra el equivalente en pesos de ese monto a una tasa determinada.



Este mecanismo se realizaría en subastas en las que participarán los agentes cambiarios por 1.000 millones de dólares a un mes.



Si al cabo de esos 30 días la tasa de cambio es mayor que la de la subasta, el Banco de la República pagará al comprador la diferencia. En caso contrario, el comprador pagará al banco la diferencia. De esta manera, quien tenga una deuda en dólares o tenga que hacer un pago en esa moneda podrá garantizar el precio que requiere y reduce su incertidumbre al respecto.



La mayor certidumbre contribuye a calmar el temor de los participantes en el mercado y hace que este último no sufra sobresaltos excesivos, dicen los expertos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Con información de agencias