Proponen fuerte revolcón al mercado de capitales del país

“Colombia está ante la oportunidad de llevar a cabo la reforma social más importante que se pueda tener en Latinoamérica”.

Así se lo hizo saber al Gobierno Roberto Rigobón, director de la Misión del Mercado de Capitales, durante la entrega el viernes de sus recomendaciones, luego del análisis efectuado por un grupo de expertos a la actual situación de este mercado en el país.

El experto subrayó que “los sistemas financieros no son solo para los más adinerados, sino deben ser para todos, para que las personas puedan procurarse una mejor calidad de vida”.



En igual sentido se pronunció el presidente Iván Duque, quien resaltó, además, la importancia de la educación financiera desde temprana edad, pues sirve para “saber valorar el ahorro de largo plazo en la sociedad”.

Recordó que el Gobierno ya trabaja en un documento Conpes para la educación financiera, el fintech y los temas asociados al desarrollo de los mercados financieros en el país.



El diagnóstico es crudo, agregó Rigobón, quien dijo que eso significa que hay muchas oportunidades y aspectos por mejorar.



Por eso, el paquete de recomendaciones, plasmado en un documento de más de 80 páginas, incluye unas 50 iniciativas divididas en ocho macrotemas: arreglo institucional, estructura de mercado, regulación e incentivos, manejo de activos públicos, productos, promoción y educación, ámbito internacional y tributario.



Tras el análisis de los expertos de la Misión, integrada, además, por Alberto Bernal, Ricardo de Bedout y Julio Torres, Rodrigo Galarza y Diego Jara, y la consulta a distintos agentes del mercado, se definieron seis pilares sobre los cuales se profundizó para aterrizar en dichas recomendaciones:



1. El país debe moverse hacia una regulación y supervisión basada en principios de riesgo, y la regulación existente no siempre responde a estos aspectos.



2. La participación de nuevos inversionistas debe incrementarse; y el abanico de riesgos disponibles, extenderse. En este sentido, se debería buscar un entorno en el que todos los tipos de riesgos puedan ser atendidos por el mercado de capitales.



3. Se debe aumentar la competencia en los mercados financieros, pues en la actualidad existe una gran concentración de agentes, lo cual no la garantiza. La falta de competencia implica que los servicios se ofrecen a un mayor costo, donde las empresas que quieren emitir enfrentan costos muy altos y donde la rentabilidad de las inversiones cae.



4. Hay que eliminar las asimetrías regulatorias tanto para los productos como para las actividades. Hoy el paradigma que organiza la regulación y la supervisión se construye sobre los diferentes tipos de instituciones financieras. Estas ineficiencias –advierte el documento– van en detrimento del bienestar social. Además, generan riesgos sistémicos que pueden producir importantes vulnerabilidades macroeconómicas en el futuro.



5. Se deben elevar los estándares de profesionalismo de los participantes en el mercado de capitales. La regulación y el gobierno corporativo existentes generan debilidades importantes. Militan conflictos de interés, donde los intereses de los inversionistas no son siempre la primera prioridad.



6. El sistema financiero debe permitir redistribuir los recursos financieros para maximizar su retorno, y, al final, mejorar el bienestar de toda la sociedad.



Así las cosas, las propuestas de los expertos apuntan a reformas que cambian el papel del Estado en los mercados de capitales. Esas políticas incluyen cambios en el rol de las diferentes autoridades, mejoras en el manejo de los activos públicos, cambios en la estructura de mercado estableciendo diferentes formas de emisión, incluyendo redefiniciones y clarificaciones de lo que es detrimento patrimonial y esquemas de privatización.



Un segundo conjunto de reformas –dicen los expertos– se concentra en cambios a los incentivos y regulación de las entidades financieras. El objetivo es cambiar la demanda de activos y aumentar la competencia.



El tercer paquete debe estar encaminado a la ampliación del mercado de titularización, la revisión de la estrategia para contar con fondos de emprendimiento en etapas tempranas, y el fortalecimiento de los mercados de derivados.



Los expertos también se refirieron a los efectos negativos de las constantes reformas tributarias sobre el mercado, pues generan un ambiente de incertidumbre que encarece las transacciones, al tiempo que frena la llegada de los inversionistas.



Por último, l

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS