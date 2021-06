Reclamos por vandalismo del paro van en $ 146.000 millones

Los reclamos de las empresas y personas aseguradas, víctimas de los hechos vandálicos derivados del paro nacional, a las compañías de seguros hasta el cierre de mayo sumaban más de 146.000 millones de pesos, entre lo pagado y las reservas técnicas para responder por reclamaciones futuras de estos siniestros, según el balance preliminar de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



(Puede leer también: Colombianos podrán sumar cotizaciones para pensión en 15 países)

El monto es 26.000 millones de pesos inferior a las estimaciones oficiales, 172.000 millones, pero sin duda esto tendrá un efecto tanto en el valor de las pólizas que se renovarán como en el disparo de la siniestralidad de la industria, aunque en esto último también hay una parte que corresponde al covid-19, dice Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero.



Dicho balance también deja ver que en Cali, una ciudad mucho más pequeña que Bogotá, el costo de esos desmanes para las aseguradoras ha sido 2,5 veces que el de la capital del país (22.825 millones de pesos) y similares a lo registrado en el resto de Colombia (56.214 millones, sin Bogotá y Medellín).



Además, que del valor total de dichos siniestros, el 52,4 por ciento corresponde al sector privado, mientras que el 47,6 por ciento restante, al público.



Las cifras de Fasecolda indican que lo que las aseguradoras tendrán que pagar por los inmuebles asegurados que fueron vandalizados durante las protestas, tanto en el sector público como en el privado, supera los 131.100 millones de pesos, con más de 565 riesgos; en autos la cifra se aproxima a los 11.900 millones, con unos 377 vehículos públicos y privados comprometidos, mientras que la carga amparada afectada (robos, daños, pérdidas) alcanza los 3.576 millones, hasta el cierre de mayo.



(Lea también: En dos años el ahorro pensional en las AFP rentó unos $ 52,1 billones)



El costo de esos daños para la industria seguirá en ascenso a medida que avancen la evaluación de estos y las respectivas reclamaciones a las compañías, proceso que puede tardar varias semanas más, dijo Carlos Varela Rojas, vicepresidente Técnico de Fasecolda.



Pero advirtió, no obstante, que por tratarse de pérdidas ocasionadas por vandalismo, buena parte de estas van con cargo a las reaseguradoras, igual que ocurre con las derivadas de los actos de terrorismo.



Algo en lo que coincide un reciente análisis de la firma Fitch Ratings, que estima el valor de los siniestros de la industria por los disturbios del último mes en 3,5 por ciento del patrimonio de las aseguradoras, en especial, de las generales.



“Al analizar el valor de sus siniestros retenidos, es decir, descontando el valor asignado a las empresas reaseguradoras, el impacto medio ha sido del 1,5 por ciento del patrimonio”, precisa la calificadora de riesgo.



Esta situación de orden público ha impactado, principalmente, los ramos de automóviles, incendio, todo riesgo de contratista y transporte.



(Le puede interesar: Uno de cada seis que trabajan en plataformas digitales es inmigrante)



“Las pérdidas acumuladas en el sector asegurador en las distintas coberturas y amparos otorgados a raíz de los hechos sucedidos impactarán duramente en el corto y mediano plazo al consumidor final con incrementos en las primas de seguro”, comentó Antonio Sales, vicepresidente de indemnizaciones de Zurich.



Frente a esto, Varela Rojas sostiene que eso es muy relativo, pues así como esto se puede dar, lo cual está sujeto al análisis que efectúen las reaseguradoras sobre el desempeño futuro de esa situación en el país, también puede suceder que la misma competencia que existe en la industria del seguro compense el efecto al alza en las pólizas, pues algunas compañías pueden responder con tarifas competitivas.



Según Fitch, las tarifas de reaseguro por asonada, motín, conmoción civil, huelga, actos maliciosos y terrorismo (AMIT) se endurecieron en 2020, luego de los daños registrados por el vandalismo en las protestas de finales del 2019 en Chile y Colombia. Y advierte que los hechos recientes en Colombia podrían endurecer aún más los precios, lo que resultaría en mayores costos de reaseguro para las compañías de seguros tanto en Colombia como en América Latina.



(Le puede interesar: Gobierno espera que la economía crezca 6 % este año)

Transportadores golpeados

Los propios aseguradores consultados coinciden en que será difícil conocer el monto total de los daños ocasionados por los recientes hechos vandálicos vistos y su efecto sobre la industria, pues muchos asegurados afectados, como los transportadores de carga y dueños de algunos vehículos dañados, preferirán no presentar reclamaciones para no afectar sus pólizas.



Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, señaló que los mayores daños que han tenido sus vehículos han sido roturas de vidrios (panorámico y laterales), daños de llantas, peros esos costos no se pasan a las aseguradoras porque el deducible de la póliza es de unos 3 millones y los vidrios valen la mitad de eso, aunque reconoció que varios tractocamiones fueron incendiados y desvalijados en su totalidad durante el paro, y en estos casos no hay alternativa distinta a presentar la respectiva reclamación a la aseguradora.



El costo de una tractomula nueva está entre 600 y 700 millones de pesos, incluida la carrocería de carga, y una de segunda alrededor de 300 millones. Y si bien el valor de la póliza para un camión de estos depende de factores como el tipo de vehículo, el número de la flota, las rutas que cubre y la siniestralidad, “este puede estar entre el 2 y el 5,5 por ciento del valor asegurable, dependiendo del deducible”, dice Santiago Escarria, líder de la práctica de transporte y cargo para Colombia de Marsh.



Según fuentes de la industria, uno de los fenómenos negativos que comienza a darse a raíz de esa coyuntura del paro tiene que ver con el aseguramiento colectivo de ciertos activos e infraestructuras, como transportes masivos, patrullas, CAI, en los que las compañías no quieren estar debido a que estos tienen un riesgo muy elevado de ser vandalizados cada vez que se presenta una protesta social.



(También le recomendamos: Prima de junio: ¿cuándo la pagan y cuánto debería recibir?)

‘Salud de las aseguradoras sigue sólida’

Pese al impacto de los actos vandálicos del último mes sobre la industria aseguradora, las compañías del sector se mantienen sólidas y con las reservas técnicas suficientes para atender sus obligaciones y compromisos, lo cual han venido demostrando.

Lo dice Jorge Castaño, superintendente Financiero, quien también cree que esta coyuntura golpeará el costo de las pólizas, pues sin duda se presentará un disparo en la siniestralidad de la industria.



Por eso confía en que las compañías adelanten una labor proactiva con la industria reaseguradora para explicar muy bien la coyuntura del país y de esta forma poder mantener los contratos a precios eficientes para el mercado.



El funcionario no duda en que se disparará la siniestralidad, no solo por los desmanes del paro, sino también por el tema del covid-19, y recordó que la siniestralidad es la que define, en últimas, el precio de la prima que termina por pagar el asegurado en una póliza.



Castaño Gutiérrez señaló, además, que hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con incumplimientos en las reclamaciones producto del vandalismo del último mes.



“Desde hace tres meses dimos instrucciones a las aseguradoras para acelerar los pagos cuando no hay objeción en el siniestro”, puntualizó el funcionario.

Lea también en Economía:

Esta es la reforma tributaria que presentó el Centro Democrático

Conozca cuáles son las salas de cines que reabren sus puertas

Subsidio de vivienda: así lo puede solicitar