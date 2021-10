Las tasas de interés reales al ahorro se mantienen en saldo negativo 

El incremento de la inflación, que se ha venido presentando en los últimos meses, así como la transmisión de la baja de las tasas que el Banco de la República realizó en 2020 y se han aplicado a las del ahorro y el crédito, mantienen en saldo negativo la remuneración que las entidades financieras les hacen a los depósitos de sus clientes.



Así se deduce de las cifras que revela la Superintendencia Financiera con corte a agosto y en las que se muestra que en el octavo mes de este año los bancos captaron CDT a 180 días a una tasa de interés promedio del 2,27 % efectivo anual y para el plazo de 360 días la tasa promedio fue de 2,96 % efectivo anual.



Hay que recordar que la tasa de inflación en términos anuales en agosto pasado fue de 4,44 %.



Un año atrás, en agosto de 2020, los bancos les pagaban a sus clientes en esos instrumentos, a un plazo de 180 días, una tasa del 3,16 % efectivo anual y a 360 días de 3,39 % efectivo anual.



En ese mes del año pasado, el índice de inflación en términos anuales era del 1,88 %, lo que muestra que el ahorrador estaba en una mejor posición al registrar una tasa positiva de al menos 1,3 puntos porcentuales.



De acuerdo con las estadísticas del organismo de supervisión, en el octavo mes del año las compañías de financiamiento captaron recursos a 180 días al 3,13 % efectivo anual y a 360 días les reconocieron a sus clientes una remuneración del 3,91 % efectivo anual en promedio, cifras ligeramente por encima de las que pagaban los bancos.



Al respecto, Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano considera que en momentos como el actual, en el que inició el proceso de incremento de tasas, el ahorrador no debe atarse a instrumentos de mediano o largo plazo en una tasa fija pues las condiciones irán cambiando y en seis meses o un año las tasas van a estar más altas.



Codirector en el debate

Sobre la transmisión de la baja de tasas a las captaciones y colocaciones algunos analistas han realizado varias consideraciones, pero la semana pasada el codirector del Banco de la República Jaime Jaramillo Vallejo afirmó que el esfuerzo por bajar la tasa, como una manera de abaratar el crédito, en realidad no se lo pasaron a los usuarios del crédito los bancos. “Se quedaron con dos puntos más o menos de los que bajó la Junta del banco”.

“Uno hace las cosas pensando en que la tasa va a ser expansiva, pero a la hora de la verdad, si las tasas de interés no se mueven en el mercado reflejando la tasa de política monetaria, pues tenemos un problema en el mecanismo de transmisión. Y entonces uno mira la evolución del crédito y uno observa que los niveles de crédito de consumo son mucho menores frente a los que había antes de la pandemia. Después, se miran las tasas de captación, y me encuentro con que eran negativas al principio y después subieron un poco, apenas 0,2 %, y ahora volvieron a quedar en terreno negativo”, aseguró.



En la discusión hay varios analistas que muestran varios puntos de vista.

Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, dijo que no todas las tasas de colocación disminuyeron en lo que lo hizo el Banco de la República.



“En algunos segmentos y plazos los bancos no bajaron las tasas en la misma proporción y eso refleja la identificación del riesgo que vieron las entidades en la pandemia. En las tasas de crédito comercial preferencial sí se vieron tasas competitivas, mientras que para créditos ordinarios no se vio una baja importante”.



Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas en Acciones & Valores considera que la transmisión a las tasas del mercado en las de captación es inmediata cuando se bajan las tasas de interés, más no así las de captación pues allí no son completas. En cambio en estos momentos en que comenzaron a subir las tasas, esa transmisión sí va a ser inmediata para las de captación y las de colocación.



Por su parte, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, considera que con un incremento de la percepción de riesgo no solo a nivel de país, sino en la economía por la pandemia, las disrupciones en la actividad con los paros y bloqueos la percepción de riesgo hace que las tasas estén unos puntos por encima y que incorporen estas preocupaciones en términos del pago.



Pero la analista considera que las disminuciones de tasas sí se transmitieron a la economía no solo por el movimiento agresivo del Emisor con la disminución histórica al 1,75 % y se mantuvieron por un año.



Y dijo que hacia el futuro se ajustarán de manera importante cara a mayores tasas y una mayor inflación. Pero hay que tener en cuenta que el mercado de deuda pública está un poco más elevadas. “Eso hará que el reprecio de las tasas se de a un ritmo más rápido intentando contener las presiones inflacionarias”.

