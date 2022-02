A pesar de que la pandemia del covid-19 puso en evidencia la necesidad que tienen las personas de contar con un amparo que les permita afrontar situaciones inesperadas que pongan en riesgo su vida y su patrimonio, la demanda de seguros voluntarios en Colombia continúa siendo baja, en tanto los recursos que destinan los hogares a este rubro son cuatro veces menos que los que asigna una familia en Chile.



(Lea también: Producción petrolera de 2021, la más baja en 13 años)

Todavía debemos trabajar más para que el tema de riesgos y seguros sea entendido de mejor manera FACEBOOK

TWITTER

Según la agencia máster de seguros Proyectat, en Colombia solo un 2 por ciento de los colombianos tiene un seguro de vida, lo que equivale a una población cercana al millón de personas.



Sin duda, la pandemia ha contribuido a dinamizar la industria aseguradora. Las estimaciones apuntan a que el año pasado la emisión de primas rondó los 34 billones de pesos con un crecimiento del 15 por ciento (cerca del 10 por ciento real) respecto al 2020, según Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda.



(Le puede interesar, además: Este año se entregarían más de 100 subsidios de vivienda cada día)



Un reciente estudio de la Fundación Mapfre, ‘El mercado asegurador latinoamericano en 2020’, sitúa a Colombia entre el grupo de países de Latinoamérica que alcanzaron un mayor índice de penetración en ese año, después de Puerto Rico.



Colombia, con un índice de penetración de los seguros del 3 por ciento, señala el informe, se ubicó detrás de Puerto Rico (16,8 por ciento); Chile (3,9 por ciento), Brasil (3,2 por ciento) y Argentina (3,1 por ciento).



La penetración de los seguros resulta de comparar el valor de las primas emitidas en una economía como porcentaje del su producto interno bruto (PIB).



Los avances del país en este frente en la última década son evidentes, pero insuficientes. Las estadísticas de la industria muestran que dicha penetración ronda el 3,1 por ciento en la actualidad, frente a un 2,3 por ciento del 2009, un avance de 0,8 puntos básicos que mantiene al país por debajo de la media latinoamericana.



(Continúe leyendo: Ley de reactivación del transporte público amplió vida útil de vehículos)



En Colombia la compra de seguros se limita, en gran medida, a aquellos que son obligatorios (previsionales, Soat y los atados a créditos bancarios, entre otros), mientras la demanda por los voluntarios es muy baja, no son una prioridad para las personas, coinciden algunos voceros de la industria.



Un análisis del programa estatal Banca de las Oportunidades indica que el 30,3 por ciento de los hogares cuenta con algún tipo de seguro voluntario, mientras que en los obligatorios ese porcentaje alcanza el 43,4 por ciento.



Los motivos para no acceder a esas pólizas van desde un tema relacionado con los altos costos de las pólizas hasta el hecho de considerarlos innecesarios, porque no tienen nada que amerite un seguro, porque es un gasto innecesario o porque tienen otras prioridades en su hogar.



“Aunque en Colombia la contratación de seguros está directamente relacionada con el ciclo económico en el que esté el país, todavía debemos trabajar más para que el tema de riesgos y seguros sea entendido de mejor manera. Diría que esa es la principal barrera que tiene la industria de seguros en Colombia”, sostiene Miguel Barros, vicepresidente Sénior y Líder Nacional de Placement Colombia.



Y agrega que “la pandemia debería ser un impulsor para animar a personas, empresas y familias a estar más protegidos cada vez a través de la contratación de seguros”.



No es para menos. Según un análisis de la Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, con base en cifras de la industria, los colombianos invierten en seguros cerca de cuatro veces menos de lo que lo hace un chileno.

Es más, en una muestra de nueve países, Colombia ocupa la casilla sexta con apenas 182 dólares de inversión en seguros, muy por debajo de los cerca de 700 dólares de Chile, los 450 dólares de Uruguay o los 351 dólares de Brasil.

Las salidas

En la industria y el Gobierno existe consenso en que el país necesita trabajar con mayor fuerza en materia de inclusión de los seguros, en especial en los segmentos de la población más vulnerable.



Y si bien las condiciones están dadas para lograr esa mayor penetración, y que la pandemia es, sin duda, una oportunidad para lograr ese objetivo, la industria aún se enfrenta, en el corto plazo, a un año bastante retador.



“La incertidumbre electoral (más de ocho meses) puede golpear a la industria este 2022, porque retrasa la toma de decisiones por parte de las empresas y las personas afectando algunos ramos de la industria como los de cumplimento, responsabilidad civil, obras públicas”, dice Gómez Martínez, de Fasecolda.



Agrega que al sector lo afecta mucho, también, la inseguridad jurídica, el cambio en las normas, las interpretaciones que muchas veces se hacen de los alcances de los contratos, mientras que un tercer elemento es cómo ven los reaseguradores el futuro del país y la rentabilidad de su economía.



Para Barros, de Placement Colombia, la pandemia puede impulsar los seguros en dos vías: en primer lugar, las personas y familias, que al evidenciar la respuesta de las aseguradoras y empresas de medicina prepagadas frente a la pandemia, reconozcan que los seguros son un mecanismo que aporta a su bienestar.



Y, desde una perspectiva laboral y de empresas, debería crearse una mayor conciencia para que se eleve la afiliación al sistema de seguridad social y que, a su vez, esta se pueda complementar con planes que incluyan seguros de salud, de vida y servicios similares.



Los seguros cibernéticos y aquellos asociados a la vida misma y los medios de subsistencia, tales como enfermedades infecciosas, las crisis de empleo, la desigualdad digital y la desilusión en la juventud tendrán un potencial de crecimiento en un escenario de dos años, así como aquellos relacionados con los impactos del cambio climático.



Carlos Fonseca, presidente de Fonseca Sanclemente Seguros, sostiene que ve, además, enorme potencial en los seguros de viaje, aquellos relacionados con accidentes personales y con la optimización de procesos.



“La digitalización o transformación digital es uno de los desafíos más grandes del mercado asegurador. Si bien ya se han dado pasos importantes en ese sentido, aún sigue el reto de implementar herramientas tecnológicas que permitan evolucionar rápidamente en la optimización y agilización de procesos virtuales”, concluye.

Hoja de ruta aseguradora

El Gobierno no solo está interesado en que la industria aseguradora se modernice, sino que se avance en la inclusión de los seguros.



Para ello, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), trazó una hoja de ruta para cumplir esos objetivos al 2025.



Para ello se trabajará sobre tres pilares: resiliencia y alineación con estándares internacionales; transparencia con un marco robusto de protección al consumidor; e inclusión y capacidad de adoptar innovaciones tecnológicas.



La hoja de ruta plantea, además, seis estrategias: una iniciativa legislativa, la convergencia a Solvencia II, adopción de la NIIF 17, un proyecto de revisión de marcos normativos para el régimen de reservas, propender por la sostenibilidad del sector y la revisión de estándares ASG, así como un proyecto de estudios técnicos sobre seguros inclusivos y adopción tecnológica.



El Tiempo