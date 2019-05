Si el entorno internacional no mejora, dólar llegaría a $ 3.400

El jueves y viernes de esta semana, algunos grandes compradores de dólares del país tuvieron que pagar 3.262,17 pesos por cada divisa adquirida en el mercado interbancario.



Ese precio, el más alto que ha alcanzado por la tasa de cambio oficial (TRM) en lo que va corrido del presente año, encendió de nuevo las alertas por la posibilidad de que el costo del dólar no solo supere pronto los 3.300 pesos sino que, incluso, a la vuelta de unas cuantas semanas pueda escalar hasta los 3.400 pesos la unidad.

Un nivel similar no se ha observado desde mediados de febrero del 2016, cuando por un solo dólar se llegó a pagar 3.406,87 pesos. La diferencia es que este año se podría dar 'ad portas' de una de las temporadas de vacaciones más importantes del año (junio).

Aunque las proyecciones de los agentes del mercado apuntan a que el costo del dólar terminará el año rondando los 3.100 pesos, no descartan que en el transcurso del 2019 se puedan alcanzar niveles mucho más altos, pues la tasa de cambio es bastante sensible, sobre todo, al entorno internacional, que no pinta tan saludable, en especial para algunas de las llamadas economías fuertes.



Una reciente encuesta del Citibank a 23 agentes del mercado muestra para este año, la apuesta más alta para el dólar es que su precio alcance los 3.300 pesos, frente a un valor mínimo de 2.970 pesos.

Por eso, por ejemplo, los analistas económicos del Grupo Bancolombia advierten que “si se presentara deterioro de las condiciones financieras globales, la cotización del dólar podría aumentar hasta 3.400 pesos. Por el contrario, un entorno global más favorable induciría una recuperación del peso acotada hasta niveles cercanos a 3.000 pesos”.



En la comisionista Casa de Bolsa advierten que la escalada en el precio de la divisa estadounidense es común por esta época del año, luego de que las empresas han realizado importantes monetizaciones para el pago de impuestos y “el del dividendo de Ecopetrol que se realizan en abril”.



Agregan que tanto esos como algunos otros factores externos, más el deterioro del déficit gemelo (déficit comercial y déficit público) y la extensión del acuerdo de recorte de producción la organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), justifican que la divisa se mantenga entre 3.073 y 3.200 pesos en los próximos treinta días.



Para Alexánder Ríos, analista económico de Estratégica Consultoría, dentro de los elementos que inyectaron la apreciación de la moneda esta semana se destaca el pronunciamiento del banco central de Estados Unidos (FED) respecto a la estabilidad en sus tasas de interés y los positivos datos de la economía norteamericana, hechos que hicieron atractiva la inversión en dólares.



Hasta el viernes de la semana que termina, el precio del dólar se encontraba 9,35 pesos por debajo del valor con el que inició el 2019, es decir que ha retrocedido 0,28 frente al peso.



Para los analistas de Alianza Valores, dado que un dólar a 3.200 pesos continúa estando por debajo del cierre del año pasado ( 3.249 pesos), y que está pasando la temporada de flujos de entrada de dólares ( abril y mayo), parece razonable comenzar a sostener una posición de compra de dólar esperando que los descansos a la baja que puedan existir sean más moderados.



Además, advierten que mientras el mercado no se acostumbre a niveles por encima de los 3.200 pesos, la volatilidad en esta zona será bastante alta.

Corrección a la baja

Aunque, en esta coyuntura, el rumbo que tome la cotización de los precios internacionales del petróleo sigue siendo importante, para algunos analistas es claro hoy que el dólar ha perdido esa relación fuerte que tenía con la evolución en los precios del crudo.



“Reafirmamos nuestra proyección de tasa de cambio promedio de 3.150 para 2019. No obstante, el comportamiento en lo corrido del año difiere de nuestra proyección anterior. En esta ocasión, esperamos que la divisa mantenga una tendencia alcista, particularmente en la segunda mitad del año”, comentan en Bancolombia.



Así las cosas, ellos están viendo que en esa segunda parte del año, el dólar comenzaría a mostrar incrementos trimestrales de 0,11, 0,32, 0,63 por ciento, respectivamente.



No obstante, el cierre del año será diferente, pues luego de alcanzar máximos precios de negociación, vendrá una etapa de ajuste en la cotización del mercado, para cerrar en niveles de los 3.100 pesos



Advierten los analistas de este banco que la depreciación prevista en la parte final del año estaría sustentada en el debilitamiento de la economía global y la corrección de los precios del petróleo. Dichos factores serán determinantes en el desempeño del peso, puesto que su materialización pondrá en evidencia la vulnerabilidad de la posición externa del país.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS