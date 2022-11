El acceso al crédito continuó creciendo. El número de consumidores que tiene al menos un producto de crédito alcanzó los 14,7 millones en el tercer trimestre de 2022, un 8 por ciento más frente al mismo periodo de 2021 y un 11 por ciento más que en el tercer trimestre de 2019.



Los consumidores con tarjetas de crédito y créditos de libre inversión impulsaron este crecimiento, con incrementos del 10 y 22 por ciento año contra año.



Más noticias: Gobierno quiere eliminar el último día sin IVA del 2022

Así lo estableció el reporte de la industria del crédito al corte del tercer trimestre que consolida TransUnion. El crecimiento año a año fue impulsado por un aumento en la demanda de crédito, que alcanzó los niveles prepandemia por primera vez desde el inicio de ese fenómeno, apoyado por el crecimiento del consumo pese a la reciente volatilidad macroeconómica.



El informe muestra que la deuda promedio de los consumidores siguió creciendo en el tercer trimestre de 2022, a un ritmo mayor que en 2021.



En particular, el saldo promedio por consumidor en tarjeta aumentó 7 por ciento año contra año en el tercer trimestre, por encima del 1 por ciento anual en el mismo periodo de 2021, mientras que el saldo promedio por consumidor en libre inversión también aumentó, 4 por ciento, frente al 2 por ciento en el tercer trimestre de 2021.



Lea también: Soat con el 50 por ciento de descuento arranca el primero de diciembre



La central de riesgo multinacional TransUnion dice que este crecimiento en el saldo promedio por consumidor podría estar impulsado en parte por las mayores necesidades de crédito asociadas a la alta inflación, y deben ser monitoreadas de cerca en el futuro inmediato, “ya que podrían afectar la carga financiera de los hogares y su capacidad de pago”.



En el tercer trimestre de 2022, las tasas de morosidad grave (60 días o más de mora) a nivel de saldo y de consumidor siguieron mejorando en su comparación anual. En particular, la morosidad grave a nivel de saldo se redujo 59 puntos básicos (pbs) año contra año y en 25 pbs frente al tercer trimestre de 2019.



Jóvenes piden créditos



En los tres meses que terminaron en julio 2022, las originaciones totales aumentaron un 26 por ciento año contra año. Las tarjetas y los créditos de libre inversión mostraron las mayores tasas de crecimiento anual en los tres meses que terminaron en julio, ambos con un aumento del 30 por ciento.



Los consumidores sin experiencia y los más jóvenes impulsan el crecimiento de los nuevos créditos, aumentando con relación a la de otros grupos de edad.



Puede leer: Ante la ausencia del Día sin IVA, qué ofrece el 'Black friday'



En particular, en el periodo de tres meses que finalizó en julio de 2022, la participación de las originaciones de los consumidores entre 18 y 29 años alcanzó el 26 por ciento, frente al 20 por ciento en los tres meses que finalizaron en julio de 2019, mientras que la participación de las originaciones de consumidores con menos de 12 meses de experiencia crediticia alcanzó el 26 por ciento, frente al 22 por ciento en 2019.



“Estos datos se alinean con las conclusiones de un estudio presentado en el Summit de TransUnion de Colombia, donde se destacó que los consumidores de la Generación Z -nacidos entre 1995 y 2010- son más activos en el crédito hoy que la generación anterior de Millennials a la misma edad en su ciclo de crédito”, dijo Virginia Olivella, directora de investigación y consultoría para TransUnion Colombia.