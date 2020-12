Leonardo Villar repite en el Banco de la República, ahora como gerente

Leonardo Villar Gómez vuelve a repetir en la junta directiva del Banco de la República. Esta vez, en calidad de gerente general, el cargo de más alta responsabilidad dentro de la institución, a diferencia de cuando lo hizo por primera vez entre febrero de 1997 y marzo del 2009, como uno de los miembros de ese directorio.



Introvertido pero con buen sentido del humor, callado pero contundente a la hora de defender sus postulados; apasionado por la música clásica, flautista, lector consumado y un convencido del valor que el Banco de la República tiene en la economía colombiana.



Así describen, quienes lo conocen, a quien desde el próximo 3 de enero del 2021 llevará la vocería de la entidad que fija la meta de inflación y defiende su cumplimiento, y establece la política monetaria del país, entre otras muchas funciones.



Su elección se produjo el viernes de esta semana, a las 2 de la tarde, luego de un proceso del que también hicieron parte en su etapa final Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda; Natalia Salazar, exviceministra técnica del Ministerio de Hacienda, y María Angélica Arbeláez, exrepresentante de Colombia ante el FMI.



Su elección, como se lo dijeron a EL TIEMPO hace un par de semanas fuentes consultadas, estaba cantada casi que desde el mismo instante en que el saliente gerente, Juan José Echavarría, anunció su retiro del banco por motivos personales en la reunión de junta directiva en octubre pasado, y su nombre entró en el ‘sonajero’ de posibles candidatos a sucederlo, dado su carácter independiente y amplios conocimientos económicos, entre otras cualidades.



No en vano tiene una formación académica envidiable y una extensa experiencia en distintos cargos tanto públicos como privados en Colombia y en el exterior.



Quienes lo conocen y han tenido la oportunidad de trabajar a su lado, no solo en su paso por el Gobierno, en organismos internacionales, la academia y algunos centros de investigación, reconocen en él sus profundos conocimientos macroeconómicos, de política monetaria y cambiaria, del sector financiero y, claro, del Banco de la República, entidad a la que llega bajo circunstancias económicas particularmente retadoras para el país debido al azote de la pandemia del covid-19.



Su formación como economista lo llevó a desarrollar una personalidad bastante analítica, detrás de la cual se esconde un hombre con gran sentido del humor, muy diferente a la persona introvertida y callada que aparenta ser, sin proponérselo.



Es un apasionado, dice quien por años ha seguido de cerca su trayectoria económica; es bastante elocuente y contundente cuando de defender sus tesis se trata, razones por las que muchos lo catalogan como un verdadero técnico en el complejo mundo de la economía.



“Es una especie rara. Es un gran macroeconomista, conoce el sector financiero y le gustan los temas operativos”, comenta, por su parte, un colega suyo del Emisor, quien trabajó a su lado durante los tres periodos consecutivos (12 años) que Villar Gómez estuvo en la junta directiva de la entidad.



“Leonardo es una persona analítica, normalmente no pasa como extrovertido al principio; por el contrario, se podría percibir como callado. Sin embargo, cuando un tema lo apasiona o él quiere presentar los argumentos que sustentan su posición es muy elocuente y diría que hasta contundente. Siempre busca soportar sus comentarios con datos y modelos. Es lo que los economistas llamamos un técnico puro”, advierte otro de sus allegados consultados.



Sin embargo, dice que “es por esto que, defendiendo sus ideas, cambia completamente y ya no se percibe como introvertido”.

Cuando un tema lo apasiona o él quiere presentar los argumentos que sustentan su posición es muy elocuente y diría que hasta contundente. Siempre busca soportar sus comentarios con datos y modelos.

Música y buen humor

Una de las facetas poco conocidas de este economista, egresado de la Universidad de los Andes a comienzos de la década de los años 80, es su pasión por la música y la buena lectura. “Le encanta la música clásica y toca música barroca”, recuerda su colega del banco.



Ese interés y gusto por el arte musical llevaron al ahora gerente del Emisor a aprender a tocar flauta, afición que alterna con la lectura de un buen libro.



Su calidad humana es, además, excepcional, dicen quienes lo conocen, al tiempo que destacan su buen sentido del humor, pero no ese humor de chistes, sino de comentarios en el momento adecuado dentro de una conversación.



“Tiene lo que uno llamaría ‘chispa’ para hacer comentarios muy simpáticos alrededor de los temas que se están conversando. Esto permite que las reuniones con él sean llevaderas y el ambiente sea formal pero relajado”.

El técnico consumado

En lo profesional, una de las virtudes que destacan quienes frecuentan su círculo social y profesional es su constante interés por conocer en profundidad el acontecer económico nacional y mundial.



Por eso lo catalogan como una persona entregada al aprendizaje, la investigación y la enseñanza, en la medida en que sus múltiples ocupaciones se lo permiten.



Reconocen en él, también, a una persona que cree y valora el rol que el Banco de la República juega en la economía colombiana, e igualmente reconoce los aspectos positivos que el esquema de inflación objetivo ha traído para el país.



Quizás por eso sus primeras declaraciones públicas luego de su elección apuntaron a seguir aportando para avanzar en esta difícil coyuntura.



“Por ahora solo quiero decir que mis energías estarán comprometidas para hacer el mejor trabajo posible”, dijo Villar el viernes desde Washington, donde está su oficina como miembro principal del Directorio Ejecutivo del FMI, cargo al que llegó por encargo del presidente Iván Duque en septiembre del 2018.



“Es un gran conocedor de la coyuntura del país, lo que le permite contrastar los resultados técnicos con la evolución de la economía en el día a día”, coinciden las fuentes consultadas, quienes no dudan en decir que hará las cosas bien al frente del Emisor, pues su paso anterior por la entidad lo llevó a involucrarse siempre en los distintos temas que maneja la institución.



Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, señaló que la junta directiva del Emisor fue muy acertada, toda vez que Villar Gómez es una persona con una destacada trayectoria como macroeconomista.



“Creo que el banco (de la República) queda en excelentes manos en una coyuntura tan difícil como la actual, donde en el 2021 está latente el reto de continuar acelerando la recuperación de la actividad productiva, y en ese sentido Leonardo (Villar) está capacitado para asumir ese rol tan importante de una institución que es totalmente central en la arquitectura de la economía del país”, precisó Mejía.



Villar Gómez obtuvo sus grados de economista cum laude y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. También estudió en la London School of Economics, donde obtuvo un master of science (M. Sc.) en Economía y adelantó estudios doctorales.



Antes de ocupar la dirección de Fedesarrollo fue economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF).



En el sector público colombiano, además de su paso por el Emisor, fue viceministro técnico de Hacienda y asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior, entre otros cargos que incluyen la academia.

