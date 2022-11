El pasado 21 de octubre, el presidente trinó que el peso colombiano no es de las monedas más devaluadas del mundo, mostrando una tabla con datos comparativos para el total del año 2022 frente a otras monedas. Con esto, el mandatario trataba de desviar la atención del país, insinuando que el colapso del peso colombiano no es a raíz de sus terribles políticas económicas, sino un efecto global.



El mandatorio, lo que está tratando de hacer es insultar la inteligencia de los colombianos, pues en realidad, sí es posible identificar cuál es la prima de riesgo adicional que el país está pagando debido a las políticas del nuevo gobierno. Esta prima adicional la llamaré la prima ‘Petrosky’.



Recordemos que el dólar, con respecto al peso colombiano abrió en enero de 2022 a 4.063 pesos. Las elecciones presidenciales fueron el 19 de junio y el viernes 17 de junio, el dólar había cerrado a 3.896 pesos, con una REvaluación alrededor del 4,5 por ciento hasta esa fecha. El peso colombiano era una de las únicas cuatro monedas del mundo que se apreciaba en el 2022 frente al dólar.



En ese momento, Colombia se beneficiaba directamente por el aumento del precio del petróleo. Los inversionistas, tenían confianza en que los flujos futuros, provenientes de la industria de hidrocarburos estaban seguros, y éstos aún confiaban en las instituciones colombianas. El mandatario, no sólo evitó mencionar esto, sino que cuando miramos qué pasó desde el 17 de junio con el peso colombiano, nos encontramos con otro récord.



El peso pasó a ser parte de las tres monedas más depreciadas del planeta desde que el actual mandatario fue elegido presidente, hasta el día del trino, con una pérdida acumulada alrededor del 25,9 por ciento en sólo ese tiempo.



La pérdida adicional del peso, comparada con las pérdidas de valor de las monedas de economías similares, en ese mismo tiempo es uno de los efectos de la prima ‘Petrosky’, para entenderla podemos tomar como inspiración un artículo reciente del diario Financial Times.

Debido a las últimas políticas económicas catastróficas del Reino Unido, este diario inglés sacó un artículo llamado Quantifying Britain’s Moron Risk Premium, su traducción sería Cuantificación de la Prima de Riesgo de Gran Bretaña al estar liderada por tontos. Lo que el artículo trata de ilustrar, es que, una economía que está dirigida por tontos obtiene una prima de riesgo más amplia sobre sus activos, comparada con la prima de riesgo del país obtenida históricamente.



Por consiguiente, ese país tiene tasas de interés más altas, monedas devaluadas y activos más baratos. El Financial Times calcula la tasa actual de los bonos británicos desde el día que la última mandataria fue elegida, les resta la tasa de los bonos alemanes y finalmente le resta la prima de riesgo promedio/histórica de Gran Bretaña. El resultado, es la prima de riesgo para Gran Bretaña por haber estado liderada por tontos.



En el caso de la prima ‘Petrosky’, Colombia se tiene que comparar con países similares, como serían Brasil y México, los dos siendo democracias productoras de petróleo. En los años recientes, las tasas de los bonos genéricos brasileños a 10 años habían sido más altas por diferencias de hasta 400 puntos básicos, y las tasas de los bonos mexicanos habían estado similares a los colombianos. En otras palabras, los inversionistas habían considerado a Brasil más riesgoso que Colombia y México (y este último, con un riesgo similar al de Colombia). Hace un año las tasas de los bonos mencionados estaban al 12 por ciento para Brasil, y alrededor del 8 por ciento para Colombia y México.



En Colombia, las tasas de los bonos a 10 años se mantuvieron estables, con un alza no critica durante este año hasta las elecciones, cuando empezaron a subir rápidamente, y desde agosto explotaron hasta llegar a 15,3 por ciento el día del trino del presidente.



Las tasas de los bonos de Brasil y México están actualmente, a 11,9 y 9,9 por ciento respectivamente. Así, se evidencia cómo la prima de riesgo de Colombia sobrepasó a la de Brasil por más de 330 puntos básicos, cuando antes Brasil venía teniendo una prima de riesgo sobre la de Colombia de 400 puntos básicos. Esta diferencia de 730 puntos básicos ó 7,3 por ciento es la prima de riesgo ‘Petrosky’, o como explica el Financial Times, es the moronic risk premium, que recuerdo, significa la prima de riesgo de Colombia al estar liderada por tontos.



Los CDS de Colombia, o Credit Default Swaps por sus siglas en inglés, son instrumentos en donde el comprador adquiere protección contra el incumplimiento de pago por el emisor de deuda. Antes, la prima para cubrir bonos brasileños en promedio era más costoso que la prima para cubrir bonos colombianos; en los últimos tres meses, el costo para cubrir bonos colombianos paso a ser 60% más alto que la prima de los brasileños.



Cuando nos comparamos con los CDS mexicanos, hoy la cobertura de los bonos colombianos cuesta más del doble a las de los mexicanos, cuando antes de las elecciones tenían un costo similar, otra clara muestra de la prima de riesgo ‘Petrosky’.

Lo que está pasando en el dólar, es similar, la explosión ha ocurrido desde que el nuevo gobierno fue elegido. La prima de riesgo ‘Petrosky’ es un grito de auxilio de Colombia que se expresa a través de los mercados financieros. Si Colombia no retoma su curso previo, el precio que para Colombia será mayor.



Jean Philippe Tissot

Fundador Manager de Arauca Capital y Portafolio