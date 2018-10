Dólar amenaza con llegar al nivel en el que presionará a la inflación

El pasado viernes el precio del dólar en Colombia estuvo muy cerca de alcanzar los 3.200 pesos.



A eso de las 10:14 minutos de la mañana ese día los operadores del mercado pagaron hasta un máximo de 3.198 pesos por un solo dólar, costo que si bien no es el más elevado de la historia –el promedio máximo pagado por la divisa en el país ha sido de unos 3.450 pesos y se dio a comienzos del 2016– es un precio que no se observaba desde hace dos años, cuanto menos.

Sin duda, esta es una tasa que tiene contentos a miles de exportadores, cafeteros y hasta al propio Gobierno, que luego del periodo de vacas flacas vivido por la fuerte caída en los precios del petróleo, hoy recoge los frutos, no solo de un dólar fuerte sino también de un barril de crudo que este año ha rozado los 86 dólares.



La escalada del dólar no ha sido cosa de las dos últimas semanas. La divisa estadounidense ha ganado cerca de 480 pesos en su costo en los últimos seis meses. Desde el mínimo de 2.705,34 pesos registrado a mediados de abril de este año esta moneda se ha fortalecido de manera paulatina frente al peso, al punto que hoy amenaza con situarse en niveles que algunos operadores consideran como el punto donde se deben encender las alarmas.



“De 3.200 pesos para arriba los costos (del dólar) superan los beneficios, sobre todo en exportaciones tradicionales. Arriba de ese nivel los activos financieros locales pueden sufrir desvalorizaciones explosivas (los TES siguen muy bajos en tasa a pesar de todo). Además, a partir de ese tope la inflación en unos trimestres comienza a converger al 4 por ciento acusándole al Banco de la República aumento en las tasas mucho más de lo esperado”, advierte Felipe Campos Salazar, gerente de Investigaciones Económicas de la firma Alianza Valores.



Otros analistas consultados, como Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, consideran que ese nivel en el que la tasa de cambio le comienza a generar dolores de cabeza a la junta del Emisor por temas inflacionarios está sobre los 3.400 pesos, por lo que, frente a ese escenario, aún habría espacio para que el dólar pudiera encarecerse un poco más.



“Yo creo que si la tasa de cambio llega a 3.400 pesos hay que prender las alertas porque lo estaría haciendo en muy corto tiempo y puede llegar a generar presiones inflacionarias”, sostiene Ballén.



Algo muy distinto piensa Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, para quien no hay un nivel de tasa de cambio que genere problemas.



En su opinión, “siempre hay ganadores y perdedores en cada nivel de la tasa. Por ejemplo, en este momento los exportadores son ganadores, pues reciben más pesos por las ventas al exterior; pero los consumidores somos perdedores, ya que nos cuesta más lo que compramos en el exterior”, explica.

Fuertes presiones

Aunque las probabilidades de cumplir la meta de inflación del 3 por ciento del Banco de la República este año son poco probables, hasta septiembre estaba en 3,23 por ciento, la autoridad monetaria trata de evitar a toda costa que esta se aleje mucho de su objetivo.



Pero ¿qué tantas probabilidades existen hoy de que el dólar continúe en esa carrera alcista al punto que pueda amenazar de nuevo la inflación?



Sin duda, el punto de coincidencia entre los analistas frente al costo del dólar es el aumento en las tasas de interés por parte del banco central de Estados Unidos (Fed), lo que ha generado un freno en la llegada de capitales a las economías emergentes que han visto cómo sus monedas se han debilitado frente al dólar.

Pero no es el único motivo. Andrés Langebaek Rueda, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, dice que el ingrediente nuevo es la preocupación, cada vez mayor, por el crecimiento mundial. Las cifras de comercio y producción global en los últimos meses no han sido buenas lo que ha hecho que los índices accionarios pierdan valor y que haya temor sobre el comportamiento de los precios de las materias primas.



“En el caso particular de Colombia, soy de los que piensan que la aprobación de una reforma tributaria puede generar un efecto positivo sobre el riesgo país y, por lo tanto, una reducción de la tasa de cambio. En realidad Colombia es uno de los pocos países del continente que está saneando como debe ser las finanzas públicas y eso debería premiarse por parte de los inversionistas del exterior”, agrega.

Creemos que el precio del dólar terminará alrededor de los $ 3.050 este año, pero por supuesto con un sesgo alcista debido a que la aversión al riesgo puede

Buena parte de los analistas del mercado considera que el 2018 debería cerrar con una tasa de cambio que ronde los 3.100 pesos, pero como están las cosas en el contexto internacional, ese nivel podría ser un poco más alto.



Pérez, del Banco de Bogotá, sostiene que, a la expectativa del aumento de las tasas de la Fed –ahora la probabilidad de tres aumentos en 2019 y no de dos, como venía descontando el mercado, ya bordea el 40 por ciento– hay que sumarle el nerviosismo hacia economías emergentes por múltiples factores económicos, las expectativas de moderación en el crecimiento de Estados Unidos y el techo del precio del petróleo, que subió mucho por factores de oferta de corto plazo, pero que difícilmente se mantendrá en medio de una menor demanda mundial.



Sergio Olarte, analista investigador de BTG Pactual, sostiene que la escalada del dólar no debería continuar por mucho tiempo dado que las bolsas en el mundo ya se están calmando y los mercados ya tienen descontado el último ascenso de las tasas de la Fed por este año.



“Creemos que el dólar terminará alrededor de 3.050 pesos este año, pero por supuesto con un sesgo alcista debido a que la aversión al riesgo puede continuar y, además, como ya dijo Moody’s, la ley de financiamiento es muy importante para asegurar la estabilidad fiscal colombiana”, puntualizó.

‘Tendencia al alza es más estructural’

La carestía en el dólar no es un asunto que esté golpeando solo a los colombianos. La mayoría de economías del mundo vive esta situación debido al ajuste dado en las grandes potencias.



Para algunos analistas es muy probable que esta coyuntura se prolongue más de lo esperado.

“La tendencia del dólar al alza es estructural debido a la normalización de la política monetaria mundial que apenas inicia. Nosotros prevemos que el dólar cierre el año entre 3.100 y 3.300 pesos. Así, cualquier descenso que se presente será una oportunidad de compra”, dice Juan David Ballén, de Casa de Bolsa.



Sostiene que no hay que perder de vista que el petróleo comien- za a caer ante un eventual exceso de oferta de finales de año, que se mantiene una aversión al riesgo mundial por la normalización de política monetaria y que hay pocos dólares en el mercado, lo que hace que una demanda fácil- mente lo haga subir, en tanto el Banco de la República puso un piso psicológico al realizar subastas de opciones si la tasa de cambio llega a descender.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: CarlosGarciaM66