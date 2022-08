Las malas prácticas de algunos clientes de la billetera electrónica Nequi en el uso, gestión y/o recepción de dinero, llevaron a sus directivas a realizar el bloqueo de las cuentas, según lo dieron a conocer. "La decisión se adoptó "en beneficio de la seguridad de los demás Nequis y velando por el bienestar de 13 millones de usuarios", precisaron.



Según las directivas de la compañía, controlada por el Grupo Bancolombia, a las personas que se les bloquearon sus cuentas fueron notificadas de esa decisión previamente vía correo electrónico, inscrito al momento de crear su Nequi, y con mensaje de texto al número Nequi inscrito en sus bases de datos, con un gran porcentaje de apertura y lectura del aviso.



Sin embargo, aclararon que el cierre de dichos Nequi no implica una pérdida del dinero de su disponible, precisaron al tiempo que indicaron que ese dinero "está seguro con Nequi y los usuarios con cuentas bloqueadas pueden hacer una solicitud a través de los canales oficiales, o responder al correo que recibieron inicialmente, para que el monto con el que contaban les sea retribuido en otra cuenta de su preferencia, el mismo día que la soliciten".



Desde Nequi advirtieron, no obstante, que a las personas que se les bloquearon sus cuentas no podrá abrir de nuevo Nequi con ese mismo número y perderá los beneficios de usar la app, servicios y funcionalidad.



Para evitar futuros bloqueos, la entidad invitó a los usuarios a que hagan un buen uso de la aplicación, impulsando las buenas prácticas en beneficio de los demás clientes que día a día están resolviendo necesidades de su cotidianidad desde la app, a través del buen manejo de la misma.



