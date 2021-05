¿Se puede abrir una cuenta bancaria en Colombia como extranjero?

Si se ha preguntado alguna vez sobre la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en Colombia siendo extranjero, lo primero que hay que aclarar es que sí se puede hacer.



Los requisitos varían dependiendo de la entidad bancaria donde quiera hacer el trámite. Sin embargo, en todos los bancos necesitará una cédula de extranjería, un documento al que puede acceder si es extranjero y tiene una visa de permanencia en Colombia por un período mayor a tres meses. Según explica el portal de la comunidad financiera 'Rankia', si usted está en un viaje como turista en el país no podrá abrir una cuenta bancaria.



La cédula de extranjería figurará entonces como su documento de identidad, necesario para este tipo de trámites. Además de este requisito, cada banco tiene ciertas condiciones que debe cumplir. Estos son algunos ejemplos que pone 'Rankia':



- Bancolombia: Además de la cédula de extranjería, usted deberá presentar un sustento de ingresos, ya sea una carta laboral, una declaración de impuestos o un certificado de ingresos por un contador público, etc.



- Banco de Bogotá: El requisito para abrir una cuenta en esta entidad es una certificación de ingresos.



- Colpatria: Deberá presentar una certificación de ingresos en la que se refleje que gana más de 3 SMMLV y tener calificación positiva en su historial crediticio.



'Rankia' también hace la claridad de que desde 2017 los venezolanos que tengan un Permiso Especial de Permanencia (PEP) pueden abrir una cuenta bancaria en Colombia. No todas las entidades permiten abrir una cuenta solo con este documento y cada banco tiene requisitos propios que puede consultar en los canales oficiales de cada compañía.



