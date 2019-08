'Nueva banca en línea’ del Banco de Bogotá recibe premio mundial

El Banco de Bogotá recibió el premio mundial The Banker Tech Projects Award 2019, en la categoría 'Proyecto de transformación digital del año', otorgado por la prestigiosa publicación británica The Banker, perteneciente al Grupo Financial Times y que está especializada en inteligencia financiera.



De acuerdo con la publicación, se trata de un reconocimiento a los proyectos en tecnología financiera más innovadores, creativos y exitosos del mundo.

“Ganando la categoría más codiciada en 2019, está el proyecto de `Nueva banca en línea´ del Banco de Bogotá´ (…) Se trata de un proyecto que está cambiando la manera en que el banco interactúa con los clientes, facilitando las transacciones digitales y permitiendo que accedan a operaciones autoadministrables más avanzadas”, reseñó The Banker en su su edición de agosto.



Al respecto, el Chief Financial Officer del Banco de Bogotá, Julio Rojas Sarmiento, sostuvo que se trata de un “reconocimiento para nuestros más de 6 millones de clientes bancarios activos, entre Colombia y Centroamérica, que son el centro de nuestra estrategia, y para nuestros colaboradores que hacen posible que logremos de forma exitosa este proceso de transformación".



Rojas Sarmiento, quien está a cargo de la estrategia de digitalización de la entidad financiera, explicó que con esta se busca generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente.

El galardón

De acuerdo con la publicación británica, las mediciones de éxito son un componente crítico en la evaluación de los jueces, compuesto por un panel de expertos.



“Los resultados han excedido significativamente nuestras expectativas. La meta inicial, basada en benchmarks internacionales, era que los productos de venta digitales nos representaran el 25 por ciento de nuestras ventas a 2021. A junio de 2019, nuestras cuentas de ahorro digital ya representan el 52 por ciento de nuestras ventas totales. Igualmente, nuestras tarjetas de crédito digitales ya representan el 45 por ciento de totales ventas de tarjeta de crédito”, recalcó el directivo.



Los aliados al proyecto “Banco de Bogota- New Online Banking”, ganador del premio, son el Grupo Aval, ADL, y ATH.

Julio Rojas Sarmiento, Chief Financial Officer del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

El camino de la transformación

El Banco de Bogotá, filial del Grupo Aval, encontró en la digitalización una herramienta óptima para generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente. Estas dos palancas se traducen directamente en mayores crecimientos, menor porcentaje de clientes o suscriptores que dejan de utilizar los servicios que ofrece una empresa, mejor calidad de crédito y un mejor indicador de eficiencia, ingredientes claves para incrementar la rentabilidad financiera.



La institución invierte en tecnología casi el 25 por ciento del gasto más capex total, lo que equivale a cerca de 500 millones de dólares anuales en los estados financieros consolidados.



La entidad trabaja con base en una estrategia en donde el servicio al cliente está en el centro de todas sus decisiones. Así, busca cumplir las calidades demandadas por el mercado: conectividad 24/7, personalización, conveniencia, simplicidad, transparencia, seguridad, y más que nada, soluciones.