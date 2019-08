Las principales bolsas en el mundo sufren fuerte caída

Wall Street abrió este lunes la sesión bursátil con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, caía más de un 2 % en reacción a la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



A las 10:45 (hora local), el Dow Jones se dejaba un 2,30 % o 609 puntos y se ubicaba en 25.876 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 2,38 % o 69,70 puntos, hasta 2.862,35. El índice compuesto del mercado Nasdaq se llevaba la peor parte y se deslizaba un 3,02 % o 241,33 puntos, hasta 7.762,75, afectado por el notable descenso de la gigante tecnológica Apple (-4,48 %).



El parqué neoyorquino comenzó la semana en rojo después de la reactivación del conflicto entre las dos potencias el viernes, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump amenazó con aranceles del 10 % a productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares que aún no están gravados con tarifas adicionales.



Las tarifas, anunciadas inesperadamente para el 1 de septiembre tras concluir una ronda de negociación en Shanghái, desanimaron a los mercados y no fueron bien recibidas por el Gobierno chino, que prometió a su vez unas represalias que este lunes ya se notan en la divisa de ese país.



El yuan ha roto la barrera psicológica de las siete unidades por cada dólar, en mínimos desde 2008, y mientras los analistas apuntan que el Banco Popular de China ha dejado caer el valor de la moneda, la institución lo atribuye al mercado, aunque reconoce una relación directa con la subida arancelaria estadounidense.



Así, Wall Street operaba en la mañana de este lunes con pesimismo y los sectores más afectados iban desde el tecnológico (-3,41 %) hasta el industrial (-2,32 %), pasando por el de las comunicaciones (-2,69 %) y el financiero (-2,46 %).



Algunos analistas temen que llegue una recesión en los próximos meses si se intensifica aún más la guerra comercial entre EE. UU. y China, que el economista jefe de Morgan Stanley, Chetan Ahya, situó en 9 meses en el caso de que Washington amplíe las tarifas al 25 % a todas las importaciones chinas durante 4 a 6 meses.



Precisamente la Reserva Federal dio la semana pasada un giro a su política monetaria con la primera reducción de tipos de interés en diez años para reactivar el crecimiento, en una señal de reconocimiento de la debilidad global, la guerra comercial con China y bajo la presión de Trump.



Entre los 30 valores del Dow Jones, destacaban los fuertes descensos de Apple (-4,48 %), cuyos resultados y demanda se van a ver impactados por el conflicto arancelario, según los analistas, y también de la fabricante de chips IBM (-4 %), ambas arrastrando al conjunto del grupo.



Con todas las firmas en rojo, sufrían especialmente las cotizaciones de Goldman Sachs (-3,48 %), Intel (-3,26 %), Visa (-3,30 %) y Dow (-3,14 %). En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajaba un 1,42 %, hasta 54,87 dólares el barril, ya que a los mercados les preocupa que la afrenta comercial salpique a la demanda global de crudo. Asimismo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años caía al 1,753 %, en niveles no vistos desde 2016, mientras que el oro se disparaba a los 1,480,10 dólares la onza, en máximos de 6 años, y el dólar perdía terreno ante el euro con un cambio de 1,1192.

Principales bolsas en Europa abren a la baja

Las principales bolsas europeas abrieron en baja este lunes. Al inicio de las operaciones, el índice FTSE-100 de la bolsa de Londres caía un 1,10%, el DAX de Fráncfort perdía 0,71 % y el CAC-40 de París 1,17 %. En Madrid, el Ibex-35 comenzó en baja de 1,00 %.



EFE