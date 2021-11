‘El dólar a $ 4.000, poco viable que se presente en el cierre del 2021’

La escalada del dólar a niveles de 3.943,43 pesos vistos el viernes de esta semana no es la más pronunciada en lo que va del año. El 10 de octubre, la tasa de cambio estuvo a escasos 12 pesos de superar la barrera de los 4.000 pesos, un techo que los analistas ven poco probable que rompa este 2021.



Sin embargo, no se puede pasar por alto que la llegada del coronavirus al país, en marzo del 2020, puso a los colombianos a pagar por un solo dólar un máximo cercano a los 4.154 pesos, quizás una de las más alta en la historia cambiaria del país.



Pero los analistas no creen que un precio de estos se repita, por lo menos, en lo que resta del año, pese a que los nuevos brotes de covid-19 que azotan a algunos países de Europa están ejerciendo una fuerte presión sobre el dólar en esa región del mundo y que, a nivel Latinoamérica, el proceso electoral de Chile sigue gravitando sobre el desempeño de esta divisa en la región, incluido Colombia.



“Por encima de 4.000 pesos me parece difícil este año. No me parece muy consistente porque Colombia no está en una situación como la de Chile o Perú, porque aún hay situaciones (en el país) que no se han desarrollado desde el punto de vista político. Pero tampoco veo al dólar por debajo de 3.750 pesos, porque nos encaminamos hacia un proceso electoral difícil”, dice Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza Valores.



En lo que va corrido del 2021, la tasa de cambio en el país se ha encarecido en 491 pesos, lo que deja al peso colombiano con una pérdida de valor del 14,3 por ciento frente al dólar, una de las más altas entre las monedas emergentes, grupo del cual también hacen parte el peso argentino, la lira turca y la divisa venezolana, por mencionar solo unas.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, sostiene que entre las razones que han motivado esta última alza de la divisa en Colombia se encuentran, precisamente, la fortaleza del dólar respecto a las monedas fuertes como consecuencia de las medidas de confinamiento en varios países de Europa, los altos precios del gas, que ocasionarían que la economía se debilite; el desmonte de los estímulos económicos en Estados Unidos, así como el descenso en el costo del petróleo, ante la posibilidad de que varios países liberen reservas.



Y advierte que a nivel local ha incidido en ese fortalecimiento el hecho de que el Gobierno ha moderado su traída de dólares a la economía, lo que le ha quitado presiones bajistas al dólar.



“El dólar se encuentra en estos momentos sobrecomprado y es posible que se estabilice un poco (su precio) al cierre del año”, recalca el analista de Casa de Bolsa.

Entre los analistas hay consenso de que en las semanas que vienen esas presiones al alza sobre el dólar se diluirán un poco, pero tampoco harán que la divisa caiga demasiado, no menos de 3.750 pesos.



Volatilidad

El viernes anterior, el precio de la divisa retrocedió 20 pesos hasta los 3.923,53 pesos, luego del salto de 69 pesos registrado en las últimas jornadas cambiarias.



De cualquier forma, un dólar en esos niveles, sin duda, golpea no solo a los importadores, sobre todo a quienes deben comprar materias primas en el exterior, sino también a cientos de personas que tienen previsto realizar viajes al exterior a atender compromisos o, simplemente, en plan de vacaciones de fin de año.



Lo cierto es que la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales del 2022 hará que la volatilidad en el frente cambiario, una constante del año que está apunto de concluir, se mantenga.



Es lo que estiman algunos analistas, quienes creen que ese factor, unido a otros propios del desempeño económico del país, llevarán en algún momento del año a que el dólar se sitúe por encima de los 4.000 pesos.



“Por encima de los 4.000 pesos podría ser el próximo año de manera temporal, mientras cruzamos el tema electoral. Creemos que después de las elecciones el dólar le debe prestar más atención a la economía y eso significa un dólar hacia abajo, pero ello dependerá de cómo se desarrolle el ruido político”, comentó Felipe Campos.



Para los analistas del grupo Bancolombia, dos fuerzas harán que la cotización se mantenga, buena parte del 2022, entre 3.670 y 3.870 pesos. El consenso de analistas apunta a que se situará cerca de los 3.750 pesos y en un rango de entre 3.500 y 4.100 pesos.



