El dólar se negoció a una tasa promedio de $ 3.898 este lunes 31 de julio. De esa manera, alcanzó su tasa promedio de negociación más baja en los últimos 14 meses.



¿Qué dicen los analistas del mercado sobre una debilidad mundial del dólar? ¿Podría descender más en el corto plazo y tocar el nivel de los $3.800?

El costo promedio de un solo dólar en el mercado interbancario colombiano es el más bajo registrado en los últimos 14 meses, desde cuando la divisa estadounidense se negoció sobre los 3.833,34 pesos el 10 de junio del 2022.



Según el reporte del Sistema Electrónico de Negociación /SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) dicha tasa se situó este lunes muy cerca de los 3.989 pesos.



A lo largo del 2023, la divisa estadounidense acumula una pérdida de $887 e incluso, si nos vamos más atrás, luego de alcanzar una cotización récord de $5.061,21 en noviembre de 2022, la moneda registra, a la fecha, una caída de $1.137.

De acuerdo con los expertos, la debilidad del dólar no solamente está afectado al peso colombiano, sino a otras divisas a nivel mundial. En este fenómeno influyen factores externos como el precio del petróleo, el descenso en la inflación en Estados Unidos y decisiones de la Reserva Federal estadounidense (Fed).



En na reciente entrevista de Yamid Amat para EL TIEMPO, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la tasa de cambio está llegando a los niveles de prepandemia y que los mercados están entendiendo que el Gobierno está haciendo un ajuste fiscal.



“Creo que nos estamos estabilizando. El país no aguanta una revaluación... Al país no le interesa una revaluación mayor”, afirmó Bonilla, sin comprometerse con fijar una tasa de cambio específica a la que se quiera llegar.



En ese sentido, Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, le explicó al diario Portafolio que la debilidad del dólar ha generado que se busque más rentabilidad y, de esa manera, los mercados emergentes son un foco de inversión y de potencial valorización.



En lo que se refiere a Colombia, lo anterior ha hecho que haya una menor percepción de riesgo sobre el país, permitiendo que la divisa corrija terreno.

¿Es posible que el dólar baje de los $3.800?

Los niveles que ha reportado la divisa en las últimas jornadas de cotización han derivado en que el peso colombiano se acerque cada vez más a la correlación promedio de las principales monedas latinoamericanas (real brasileño, peso mexicano, peso chileno y el sol peruano) y de la que se había desviado desde mediados del 2022.



En este aspecto, Orlando Santiago Jácome, gerente de Fénix Valor, le dijo al diario económico que, si bien la moneda local ha logrado ubicarse entre las divisas de mejor desempeño frente al dólar en 2023, lo que se está observando ahora es un ajuste.



Este factor, según destacó el experto, cobra más importancia si se considera que el año anterior la divisa colombiana fue catalogada como una de las más devaluadas del mundo.



Actualmente, la divisa está a menos de 100 pesos de llegar al nivel de los $3.800 y los analistas consultados por Portafolio coinciden en que el dólar podría continuar con esta senda bajista si las condiciones del mercado se mantienen favorables.



Así las cosas, por ahora, se sabe que la divisa estadounidense va para abajo, pero no hay certeza de hasta qué punto lo hará, ya que un cambio en los acontecimientos podría hacer que el billete verde también cambie de rumbo.

