5.000 pesos en las operaciones diarias y a un récord histórico de 4.968,94 pesos en la tasa representativa del mercado (TRM) el pasado 25 de octubre, la divisa estadounidense en Colombia inició un paulatino descenso que la tiene este viernes negociándose por debajo de los 4.800 pesos, nivel que podría mantenerse hasta el cierre de la actual jornada.



La debilidad del dólar en el mercado internacional observada en lo corrido de octubre, la alineación de los mensajes del gobierno, el anuncio de las posibilidades de firmar nuevos contratos de exploración petrolera, los rumores de una eventual una intervención en el mercado cambiario por parte del Banco de la República, lo cual fue descartado de plano; la confirmación de Felipe Bayón en la presidencia de Ecopetrol y las expectativas ante la reunión de la junta del Emisor del viernes, jugaron a favor del peso y en contra del dólar en el mercado colombiano la semana que está por terminar.



Y es que entre el máximo de 4.968,94 pesos alcanzado el pasado 25 de octubre y la tasa representativa del mercado fijada este viernes, el dólar en Colombia ha perdido cerca de 150 pesos, pero en algunos momentos esa diferencia alcanzó a marcar cercana de los 206 pesos,



Para Juan David Ballén, director de Estrategia e Inversión de la comisionista Casa de Bolsa, el descenso observado en el dólar esta semana se debe, en parte, a la expectativa que generó la sugerencia del banco de inversión estadounidense J. P. Morgan, que en un informe sobre el país, mencionó la posibilidad de que el Banco de la República acudiera a algunas de herramientas que tiene para evitar la volatilidad del dólar.



“BanRep también puede usar una intervención cambiaria limitada para frenar la volatilidad de la moneda, pero en nuestra opinión, esto solo evitará una depreciación desordenada de la moneda y no alterará significativamente la trayectoria de la moneda. Los grandes programas de intervención cambiaria no son sostenibles dadas las reservas limitadas y, por lo tanto, no son creíbles a mediano plazo”, señaló la entidad en su informe, al señalar que el “BanRep ya tiene varias herramientas a su disposición para implementar como respaldo para el mercado de divisas”.



Son cuatro alternativas:compra o venta al contado de dólares, venta de opciones de compra o venta, venta al contado a través de swaps de divisas y forwards.



Ballén también señaló que a esa eventual intervención se sumó el hecho de que el jueves “el gobierno abrió la puerta a la exploración petrolera en el país y reafirmó al presidente de Ecopetrol (Felipe Bayona), lo cual ha sido recibido positivamente por los mercados financieros al generar la expectativa de que se realizará un estudio profundo sobre cómo continuar la transición energética ordenada y segura en el país”.

Ambiente externo

Sin embargo, una de las mayores fuerzas que tiene empujando a la tasa de cambio en Colombia a la baja es el desempeño que tiene la divisa en el mercado internacional, pues esta se ha venido debilitando frente a otras monedas en buena parte del décimo mes del 2023, motivada por el cambio del discurso de los principales bancos centrales del mundo, incluida la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos que se reunirá la próxima semana.



“Algo de ese movimiento internacional se puede estar trasladando al país”, considera Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza, quien sostiene que también las recientes noticias del mercado local, entorno a los nuevos contratos de exploración petrolera y el principio de alineación de los discursos del gobierno, están contribuyendo a que el precio del dólar se modere un poco, pero eso no evitará que Colombia esté en octubre en el ‘top tres’ de las monedas más devaluadas en el mundo y “pues esto no le alcanza para que el peso se recupere en su totalidad el terreno perdido frente al dólar en lo que va del presente año”, dice el economista.



En lo que va corrido del presente año el peso colombianos se ha devaluado más de 21 por ciento.



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, también considera que la recuperación de la tasa de cambio en Colombia obedece más a un factor del comportamiento del dólar a nivel mundial, toda vez que en las últimas semanas la divisa ha perdido terreno frente a otras divisas.

Sin duda, “algo de la suavización del lenguaje en Colombia y el discurso reciente (del gobierno) esté contribuyendo, pero en realidad es una tendencia más global que local”, precisa el experto.

Jugadas de los bancos centrales

No hay mucho optimismo frente a la posibilidad de que el dólar pueda caer en iguales proporciones en que ha subido. Foto: iStock

Pero, ¿qué ha pasado, entonces, en el plano internacional con el dólar?



Según Juan Eduardo Nates, asociado Sénior de Divisas de Credicorp Capital, explicó que el jueves de esta semana el Banco Central Europeo (BCE) subió 75 puntos básicos su tasa de intervención quitándole presión al dólar frente a otras monedas , mientras que la FED extendió el tema de la meta de inflación a más largo plazo, lo que la llevaría a considerar que en lugar de subir sus tasas de forma agresiva ahora, lo haga más lento y que las altas tasas duren más tiempo.



Con esa posición, dice el analista, los mercados no estarían esperando un alza brusca de tasas ahora para que a mediados y finales del 2023 caigan con la misma agresividad, sino mantener periodos más amplios o un periodo con las tasas de interés altas, lo que al final terminará derrotando la inflación, que no se ha podido controlar.



En su opinión esto ha tenido buena reacción en los mercados latinoamericanos y en el dólar en Colombia, que había tenido una sobrerreacción al tema local, se ha dado una corrección muy importante hacia abajo alcanzando el nivel de los 4.764 pesos.



Pero en el mercado no hay mucho optimismo frente a la posibilidad de que el dólar pueda caer en iguales proporciones en que ha subido en los últimos días. Como se recuerda, entre el 14 y el 25 de octubre la divisa avanzó cerca de 350 pesos; sin embargo, entre el martes y el viernes de la presente semana la caída es solo de 150 pesos.



Ballén, de Casa de Bolsa, sostiene que: “El dólar podría descender un poco y ajustarse a un nivel mucho mas acorde al que se encuentra el dólar en el resto de los países en la región. Sin embargo, vale la pena destacar que a nivel global la divisa ha vuelto al alza ya que Estados Unidos presentó un crecimiento económico muy positivo en el tercer trimestre del año, lo que le dará vía libre a la Fed (banco central de ese país) para continuar elevando la tasa de interés con el objetivo de controlar la inflación”.



