Dólar en Colombia superó los $ 4.400 este viernes, pero  perdió $ 35 en la jornada 

Las negociaciones del dólar en Colombia superaron los $ 4.400 y de acuerdo con la Bolsa de Valores, la moneda extranjera que inició su cotización en $ 4.395 se negoció en un precio promedio de $ 4.386,90.



En la jornada, incluso llegó a tener un promedio de $ 4.409,01, es decir, ganó 50 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, del día, que se ubicó en $ 4.359.

El precio máximo que alcanzó en la jornada fue de $4.432,80 mientras que el mínimo fue de $ 4,304.



Al cierre la divisa llegó a $ 4.321 perdiendo $ 35 sobre la TRM del viernes.



El precio del dólar en la semana retomó el alza, desde el anuncio de la subida de tipos de interés en Estados Unidos hecho por la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED.



Se estima además que se mantenga así, ya que si en un corto plazo no bajan las tasas de interés, habrá menos dólares en el mercado y su precio tendería a crecer.



De acuerdo con Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, lo que está pasando con las monedas de Latinoamérica es reflejo de la fortaleza del dólar frente a monedas de todo el mundo, no solamente de la región.



"El Euro por ejemplo, llegó a estar en 1.05 dólares esta semana, esto se da porque después de la reunión del Banco Central de los Estados Unidos, se confirmó que no solo se podían seguir subiendo las tasas de interés, una vez más, en noviembre; sino que además no se tomaría la decisión de bajarlas rápidamente", destacó.

Según expertos, el peso colombiano es la segunda más fuerte de Latinoamérica. Foto: iStock

Si bien en la jornada del jueves el alza fue de $ 107, el viernes no se repitió la historia, además los inversionistas estaban expectantes a la cifra sobre la tasa de desempleo de Estados Unidos, ya que el resultado permitirá medir que tan resiliente continúa la economía y la posible hoja de ruta de la Reserva Federal para la próxima reunión.



Según las previsiones de la última Encuesta Mensual de Expectativas (EME), del Banco de la República, los expertos consultados creen que la TRM se ubicará en un rango entre $ 4.395 y $ 4.495 para finales de 2023.

