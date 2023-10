Dólar en Colombia ya supera los $ 4.400 este viernes

Las negociaciones del dólar en Colombia superaron ya los $ 4.400, de acuerdo con la Bolsa de Valores, la moneda extranjera inició sus cotización en $ 4.395 ya se negocia en un precio promedio de $ 4.409,01, es decir, gana 50 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado TRM del día, que es de $ 4.359.

Por su parte el precio máximo que han alcanzado las cotizaciones en la jornada es de $4.432, mientras que el mínimo es de $ 4.380.



El precio del dólar ha retomado el alza, desde el anuncio de la subida de tipos de interés en Estados Unidos hecho por la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED.



Se estima además que se mantenga así, ya que si en un corto plazo no bajan las tasas de interés, habrá menos dólares en el mercado y su precio tendería a crecer.



De acuerdo con Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, lo que está pasando con las monedas de Latinoamérica es reflejo de la fortaleza del dólar frente a monedas de todo el mundo, no solamente de la región.



"El Euro por ejemplo,llegó a estar en 1.05 dólares esta semana, esto se da porque después de la reunión del Banco Central de los Estados Unidos, se confirmó que no solo se podían seguir subiendo las tasas de interés, una vez más, en noviembre; sino que además no se tomaría la decisión de bajarlas rápidamente", destacó.