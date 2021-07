Dólar retrocede cerca de 60 pesos y vuelve a situarse por debajo de 3.900

Luego de que esta semana el precio del dólar alcanzara niveles máximos del 2021, incluso, hasta situarse a escasos 80 pesos de los 4.000 pesos en la jornada de ayer miércoles, el valor de la divisa estadounidense en el mercado cambiario colombiano registró, en el inicio de las operaciones de este jueves, un marcado descenso de más de 60 pesos que lo llevó, de nuevo, menos de 3.900 pesos.



En efecto, según lo registra el sistema electrónico de negociación de la divisa de la Balsa de Valores de Colombia, la tasa promedio de negociación del dólar en el mercado interbancario del país, se sitúa sobre los 3.845,5 pesos, esto es, 57 pesos menos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) de hoy de 3.902,18 pesos.



No obstante, a la divisa estadounidense le bastó solo 15 minutos para caer más de 64 pesos hasta los 3.838,5 pesos, la tasa mínima registrada hasta este momento en la jornada, en tanto el precio máximo de negociación de esta moneda en el país hoy ha sido de 3.851,5 pesos, por debajo del máximo de más de 3.905 registrado esta semana.



Niveles por encima de los 3.900 no se observaban en Colombia desde hace 14 meses y los analistas esperan, pese al comportamiento de esta jornada, que la divisa estadounidense pueda superar la barrera de los 4.000 pesos en este segundo semestre del año.



