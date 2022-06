El dólar llegó a subir 194 pesos en la primera jornada hábil de esta semana, tras el triunfo de Gustavo Petro en las presidenciales. En los primeros 15 minutos de operaciones el precio de la divisa estadounidense llegó a un máximo de 4.091,38 pesos, según el reporte del sistema de negociación electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia y luego de que ayer las negociaciones con esta moneda se hicieran en el mercado del next day en Colombia.



El precio de arranque oficial en la jornada estaba en 3.905.05 pesos, y cerró finalmente en 4.026,92, en promedio. Lo que significa un aumento en el precio de $ 121.



Los analistas ya habían previsto un repunte fuerte en el precio del dólar como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales en el país en su segunda vuelta y que dieron como ganador al candidato del Pacto Histórico.



Según Juan Eduardo Nates, analista asociado Sénior de Divisas de Credicorp Capital, se preveía esa volatilidad en este mercado para la jornada de este martes. Señaló que despues de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el peso corrigió su precio en cerca de 4,7 por ciento, pasando de 3.930 a un mínimo de 3.740 pesos, pero debido al optimismo de las últimas semanas, ese valor se fue devolviendo y llevó la divisa a niveles 4.042 pesos.



Sin embargo, ante la expectativa de lo que pudiera pasar con la segunda vuelta de las presidenciales, la tasa de cambio se mantuvo sobre los 3.905 pesos, en tanto el mercado esperaba un rebote debido al triunfo de Gustavo Petro, candidato que no era el preferido por el mercado, señala el analista.



"Se esperaba un arranque de un 3,5 por ciento frente a ese 4.040 pesos, y lo que nos quedan son los siguientes niveles, un 4.050 pesos que no habría problema de superar, luego están los 4.070 pesos, que tampoco ha sido un punto de inflexión tan importante y se ha superado sin dificultad buscando los 4.100 pesos hasta alcanzar los 4.133 pesos", explica Nates.



Agrega que este martes se vio una debilidad de las monedas en toda la región latinoamericana, como el peso chileno, el real brasileño y el sol peruano.



El experto agrega que la caída del precio del petróleo a niveles de 111 dólares el barril no favorece mucho a Colombia, porque se está frente a lo que sería la mayor volatilidad del año y lo que queda hasta la toma de posesión del presidente electo, periodo en el que se tendrá que conocer el nuevo gabinete ministerial y otros anuncios importantes.



ELTIEMPO