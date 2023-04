El precio del dólar en Colombia, dejó su tendencia a la baja y subió este martes 25 de abril. La divisa de Estados Unidos abrió en los mercados a 4.459 pesos y tuvo una leve tendencia a la alza, subiendo 27 pesos; cerró en 4.486 pesos colombianos superando por $4 la Tasa Representativa del Mercado.



(Lea aquí: Alertas por riesgo de más contratos a dedo por economía popular en el PND).



Durante el monitoreo del Banco de la República hecho en la mañana de este martes, el dólar tuvo una importante variación con algunos picos altos. Solo pasaron 3 minutos para que la divisa estadounidense alcanzara los 4.462 pesos colombianos.

Tras una leve caída de un peso, el dólar comenzó con su tendencia a la alza llegando a los 4.468 pesos sobre las 8:27 de la mañana. Sin embargo no logró superar la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy 25 de abril que estaba fijada en 4.482.45 pesos colombianos.



Pero, luego de una corta estabilización, la divisa volvió a tomar la leve tendencia al alza que no se detuvo hasta el cierre de los mercados y superó la Tasa Representativa del Mercado, según el reporte diario de la Superintendencia Financiera.



Según el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVB), la jornada de este martes tuvo una importante variación, el pico mínimo se ubicó sobre los 4.455 pesos; y el pico más alto sobre los 4.505 pesos colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

dólares Foto: iStock

Cabe destacar que la cotización del dólar había caída significativamente en el cierre de la jornada del lunes 24 de abril. La divisa estadounidense tuvo un descenso del 0.91% con respecto al día anterior, pasando de 4.523 a 4.482 pesos colombianos.



Aunque fue una jornada volátil, el precio del dólar no logró superar la barrera de los 4.500 pesos colombianos. En las casas de cambio del país, el dólar se vendió en $4.566 y se compró en 4.456.



También puede ser de su interés: ‘La reforma pensional aumenta ‘de facto’ la edad de jubilación’: Asofondos).



El pasado viernes 21 de abril, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo explicó que la cotización a la baja del dólar no iba a ser duradera. “Estos últimos días ha subido nuevamente, pero la verdad es que bajó mucho más de lo que esperábamos tanto nosotros como el Banco de la República. Esta baja no iba a ser duradera”.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 26-abr-2023: $4,486.60 pic.twitter.com/g1yMZbyclm — Superfinanciera (@SFCsupervisor) April 25, 2023

Mientras que el experto David Cubides, director de Investigaciones económicas de la Alianza Valores afirmó que se espera que el precio de la divisa nortamericana no supere los 4.500 pesos colombianos a final de año.



“Esperamos un dólar cerrando por los lados de 4.400 y 4.450 este año, en la medida que se siguen materializando los flujos. El tema político lo imaginamos un poco más tranquilo más adelante además los precios del petróleo eventualmente también pueden subir un poco más, lo ue puede influenciar el precio de la moneda”, explicó.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias