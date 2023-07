El dólar en el mercado interbancario colombiano continúa este lunes cediendo terreno frente al peso colombiano. Sólo en el inicio de esta jornada, la primera de la presente semana, la divisa estadounidense perdió otros 17,4 pesos, pues el precio que se pagó por un solo dólar en ese 'arranque' fue de 3.954 pesos. La tasa promedio de negociación en la primera media hora de operaciones es de 3.949 pesos, según registros del Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Sin embargo, la negociación del dólar en Colombia ha tocado este lunes un precio mínimo de 3.938 pesos, esto es 33 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado (TRM) de 3.971,38 pesos vigente para la jornada.



Los analistas del mercado han insistido en que la actual coyuntura, tanto local como internacional, sugieren que la divisa estadounidense se mantendrá débil en los próximos meses y en medio de mucha volatilidad.



El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo EL TIEMPO que la tasa de cambio está llegando a los niveles de prepandemia y que los mercados están entendiendo que el Gobierno está haciendo un ajuste fiscal.



“Creo que nos estamos estabilizando. El país no aguanta una revaluación... Al país no le interesa una revaluación mayor”, le dijo el ministro a Yamid Amat, sin comprometerse con fijar una tasa de cambio específica a la que se quiera llegar.

Fuerzas externas

En el último mes, la divisa ha caído pesos de los 197,5 pesos, y en lo corrido del año más de 838 pesos. Foto: Adek Berry. AFP

Según Felipe Campos, gerente de investigaciones Económicas de Grupo Alianza, el dólar a nivel mundial sigue bajando con la expectativa de que el próximo año el banco centras de Estados Unidos, la reserva Federal (FED) baje sus tasas de interés a medida que la inflación se ajuste en ese país.



"En la medida que el dólar continúe de debilitándose a Latinoamérica le irá mucho mejor. Esas fuerzas continúan, nosotros vemos un potencial, de hecho el dólar no ha bajado mucho, apenas un dos o tres por ciento en el año y si a nivel mundial llega a caer un 5 o 10 por ciento, este es un potencial enorme para la región y para que Colombia pueda recuperar el terreno perdido en este proceso pueda bajar aún más", explica el analista.



En lo interno el analista considera que las reformas sociales y las elecciones regionales pueden ayudar a esa situación, aunque considera que independiente de los resultados, en materia electoral, el mercado va a continuar reduciendo el papel político en el comportamiento del dólar.



"Lo más importante en este caminar político es que el Gobierno ha venido jugando bajo las reglas de gobierno y eso es importante, que los inversionistas en el corto plazo no estarán tan enfocados en que si la reforma pensional o las elecciones tendrá un efecto particular, sino que se respeten las reglas, eso es lo más importante", insistió Campos.



En ese sentido, cree que el dólar se situará en un nuevo rango, quizás en el de pos pandemia de los 3.400 pesos visto antes del choque electoral, ese será el que se vea en los próximos dos semestres.