2024: dólar se mantendrá en su montaña rusa a la espera de más claridad económica

El peso colombiano terminó el 2023 como una de las monedas en el mundo que más acortó su distancia frente al dólar. Fueron más de 988 pesos los que la moneda local le descontó a la divisa estadounidense en esos 365 días, aunque en algunos momentos esa diferencia alcanzó a ser de unos 1.240 pesos, debido a la volatilidad que primó en la mayor parte del año que está a pocas horas de finalizar.



(Le recomendamos leer: ¿Por qué en Colombia crece desempleo mientras empleadores no encuentran trabajadores?).

La tasa representativa del mercado (TRM) con la que finaliza el 2023 e inicia el próximo año se situó en 3.822,05 pesos. No solo es la más baja del año, sino en más de 18 meses, pues la última vez que se vio un nivel similar fue el 10 de junio del año pasado, cuando alcanzó los 3.833,34 pesos, según lo muestran las estadísticas del Banco de la República.

Aunque el descenso en el dólar les llegó un poquito tarde a los miles de viajeros colombianos que por estos días eligieron un destino en el exterior para recibir el año nuevo, quienes ven en el descenso del precio de la divisa una oportunidad para invertir tendrán unos días de gabela para hacerlo, pues lo que están viendo los analistas es que en el 2024 seguirá marcado por una fuerte volatilidad, producto de los ajustes que están por venir en las principales economías del mundo, en especial la de Estados Unidos, lo que podrá llevar a que la divisa retorne a niveles cercanos a los 4.500 pesos.



(Puede interesarle:'Hay un frenazo en la inversión tanto pública como privada': Fedesarrollo)



Al margen de eso, el peso presentó el mejor comportamiento entre las monedas latinoamericanas en el 2023, su revaluación frente al dólar alcanzó más del 20,5 por ciento, situándola en el primer lugar entre un grupo de 25 importantes divisas, entre las que se cuentan, además de varias latinoamericanas como el peso mexicano (12,85 por ciento) y el real brasileño (8,20 por ciento), el franco suizo (8,96 por ciento), la libra esterlina (4,84 por ciento) y el euro (3,65 por ciento).



Las tasas del banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (FED), los costos de las materias primas y el hecho de que a nivel interno los inversionistas han moderado el castigo a Colombia por el tema político, al igual que ha sucedido con otros países de la región, ha fortalecido las monedas latinoamericanas, en particular al peso colombiano.



Los economistas de Grupo Alianza dicen que los cambios estructurales de la economía siempre se reflejan en el mercado cambiario y citan, por ejemplo, que cuando se registró la crisis petrolera la divisa llegó a los 3.450 pesos, durante la pandemia el salto fue hasta los 4.200 pesos y durante la reciente crisis política la tasa de cambio superó los 5.000 pesos.



Felipe Campos, gerente de Inversiones y Estrategia de dicho grupo, explica, no obstante, que lo que sucede en Colombia hoy en día con la divisa está en línea con lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo, donde el dólar se ha debilitado bastante, por la actual coyuntura global.



Sin embargo, un factor que destacan con fuerza los analistas es el cambio de percepción que tienen los inversionistas extranjeros frente al contexto político interno, donde creen que ya no habrá cambios estructurales, lo que también se ha reflejado en la disminución del riesgo país.



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, el comportamiento mostrado por la divisa estadounidense en el último tramo del año también está asociada a que durante esta temporada el volumen de negociación del dólar se caracteriza por ser más bajo de lo habitual, lo cual genera que la volatilidad se eleve, “este año en especial, a la baja, descontando la posibilidad de que la FED reduzca sus tasas en 2024”.



(También: 'Es un alza para complacer más a las centrales obreras': Fenalco sobre salario mínimo).

Lo que viene

Aunque de cara al próximo año el panorama externo luce un poco más despejado, por lo menos frente a la posibilidad de que los principales bancos centrales del mundo empezarán a ajustar sus tasas de interés, y en lo local el tema político está casi descontado, se prevé un nuevo rebote del dólar.



Marisol Salamanca –docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano– sostiene que siempre habrá que estar atentos a las decisiones de política monetaria de la Fed.



“A nivel local, son determinantes las voces de confianza por parte del Gobierno Nacional, esto sumado a las expectativas de crecimiento económico, que se espera que despeguen sobre el 1,5 por ciento”, y agrega que “el nivel de seguridad y confianza que se brinde a los inversionistas jugará un papel crucial en la ecuación económica del país”.



En su opinión, la divisa podría alcanzar los 4.200 pesos en el primer semestre.



En el Scotiabank Colpatria no ven un salto muy grande en el corto plazo de la divisa, pero sí una gran volatilidad debido a que faltan por ajustar varios temas en la economía.



Sergio Olarte, economista principal de la entidad, explica que esa fuerte volatilidad esperada en el próximo año será por cuenta de que los mercados están a la espera de cuándo los bancos centrales comienzan a normalizar sus tasas, mientras que en el frente interno dice que “en Colombia estamos a la espera de que se consolide el descenso de la inflación, la baja de las tasas del Banco de la República, así como una pequeña recuperación de la actividad económica”.



Algo en lo que coincide Alejandro Guerrero, asociado de Divisas de Credicorp Capital, para quien el desempeño del dólar seguirá dependiendo mucho de cómo continúe el tema de riesgo país y las políticas del Gobierno (reformas estructurales, inversiones, la generación de confianza) para saber qué se puede esperar desde lo interno en el frente cambiario. “Los niveles actuales son similares a los vistos en las elecciones presidenciales, pero la volatilidad se mantendrá”.



(Siga leyendo: Los retos de una economía que crecería por debajo del promedio de América Latina).



En Credicorp Capital también esperan un dólar sobre los 4.200 pesos, por eso recomiendan comprar en niveles actuales, mientras que en el BBVA Research esperan que retorne a los 4.450 pesos, producto de varias presiones sobre la moneda. Entre estas, la reducción de los diferenciales de intereses con economías desarrolladas.

Mayor flujo de remesas también presiona la tasa de cambio

A pesar de que la economía global en 2023 se caracterizó por su debilitamiento y solo en Colombia se estima que este año crecerá ceca del 1 por ciento –en el mejor de los escenarios–, el volumen de recursos que envían cada año al país los millones de colombianos asentados en el exterior, principalmente en Estados Unidos, España y Chile, no disminuyó.



Es más, analistas estiman que este 2023 se marcará un nuevo récord en ese frente con una cifra que bien puede superar los 10.000 millones de dólares, que si se cambiaran a una tasa promedio de 4.322 pesos, como la que estiman será la de este año, se hablaría de ingresos externos del orden de los 43,2 billones de pesos, cifra que excede el presupuesto de Bogotá del próximo año en 10 billones.



Este monto no será difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que, faltando los datos de diciembre, ya habían ingresado al país cerca de 9.180 millones de dólares por ese concepto. En todo el 2022, el país recibió remesas del orden de los 9.429 millones de dólares.

Es importante recalcar el incremento del flujo de remesas hacia Colombia, lo que hace que entre un número importante de divisas que jalonan la caída de la tasa de cambio FACEBOOK

TWITTER

Para Marisol Salamanca, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, no se puede perder de vista esa cifra que también puede estar ejerciendo una presión a la baja en la tasa de cambio.



“Es importante recalcar el incremento del flujo de remesas hacia Colombia, lo que hace que entre un número importante de divisas que jalonan la disminución de la tasa de cambio”, señala.



Si bien un menor precio del dólar hace que quien recibe esos recursos en el país obtenga menos ingresos al cambio, también es cierto que ese mayor volumen de remesas, en un contexto de desaceleración, se constituye en una gran ayuda para las personas y para la economía en general. Un reciente análisis de Grupo Bancolombia indica, incluso, que las “remesas podrían servir como un instrumento contracíclico, especialmente si se lograran canalizar hacia sectores que promueven el ahorro y la inversión, como es el caso del sector de la construcción y el sistema financiero”.



Además, sostiene que “si bien estos recursos han generado cambios positivos en términos de alivio de la pobreza y han servido de soporte para que los hogares superen los desafíos del ciclo económico, su potencial está aún por ser explorado”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En X: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com