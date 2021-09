Positiva pide aval para ofrecer las hipotecas inversas

La compañía de seguros Positiva, controlada por el Gobierno, se convirtió en la primera aseguradora en alzar la mano para entrar en el negocio de rentas vitalicias inmobiliarias, conocido como hipotecas inversas, luego de solicitarle autorización a la Superintendencia Financiera para operar el ramo.



(Puede leer también: Aportes a pensiones aún no se recuperan del todo tras caída por pandemia)

Eduardo Hofmann, secretario general de Positiva, indicó que el mercado objetivo en el país no es muy amplio, pero, en principio, se podría hablar de unas 4.000 personas, de estratos 4, 5 y 6, mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge de edad similar y cuyos hijos o herederos no tengan interés sobre el inmueble sujeto a la aplicación de la renta vitalicia.



Según la compañía, debido a que no es experta en el manejo ni en la administración de inmuebles, las casas y apartamentos que resulten de estos procesos se trasladarán a la también estatal Central de Inversiones (Cisa), entidad que proveerá los recursos para hacer los pagos mensuales a las personas que se acojan a la renta vitalicia inmobiliaria.



Y agregó que confía en que, una vez la Superfinanciera les otorgue el visto bueno para vender la póliza, están en capacidad de salir al mercado al mes siguiente, pues llevan estructurando su producto desde cuando el Gobierno planteó esta posibilidad en mayo del 2020.



(Además, lea: Jóvenes Propietarios: ¿cómo acceder al programa de subsidios?)



El producto opera bajo los mismos principios de cualquier seguro y, por lo tanto, los riesgos y beneficios tanto para el tomador como para la compañía operan como en otras pólizas.



Hofmann también expresó que Positiva está lista para orientar a la persona y sus familiares, para que puedan tomar una decisión lo mejor informada posible.



Sin embargo, el directivo recordó que este no es un negocio de grandes volúmenes y, según los estudios de mercado realizados por la compañía, le estarían apuntando a unos 10.000 millones de pesos, con lo que estarían hablando de entre 40 y 50 operaciones de unos 400 o 500 millones de pesos cada una.



(Le puede interesar también: Reforma pensional y no traslados exprés, piden expertos de alto nivel)