Norma que permitiría cambiar de régimen pensional costaría 50 billones

La Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) oficializó su oposición a un artículo del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que daría un plazo de cuatro meses a los afiliados de cambiar de régimen (fondos privados o Colpensiones), cuando estén a menos de 10 años de la edad de jubilación.



Entre las condiciones está que hayan cotizado mínimo 600 semanas a pensiones.

Según estimaciones del gremio, el perfil de las personas a quienes principalmente impactaría la propuesta es a un grupo de trabajadores con ingresos que oscilan entre 4 y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años.



También se estima que se trasladarían cerca de 207 mil personas, de la cuales sólo 172 mil lograrían los requisitos de pensión .



De acuerdo con Asofondos, la población restante se trasladaría y no accedería a

pensión.



“En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente gente que no necesita que se les subsidien sus pensiones”, explicó el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro.



Adicionalmente, se espera que cerca de 36 mil personas que se trasladen y no alcanzarán a cumplir los requisitos para pensionarse.



Por ello, Asofondos considera que la norma es una trampa para los trabajadores que tienen más estabilidad laboral.



“Plata para quienes más necesitan. Con esos 50 billones, que por cierto no cuentan con fuente de financiamiento, podrían sacarse de la pobreza, de manera vitalicia, a 1,7 millones de viejitos que hoy están desprotegidos. Recordemos que hoy el Programa Colombia Mayor no tiene cobertura universal en Sisbén 1 y 2, y el valor del subsidio es, en promedio 75 mil pesos, lo cual ni siquiera es la línea de pobreza extrema. Estos 50 billones, permitirían cerrar estas brechas y esta deuda social con la población más vulnerable”, agregó.



