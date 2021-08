Mercados del mundo reaccionan al alza, luego del discurso de Powell

La economía y el mercado laboral de Estados Unidos se han recuperado al punto de que e banco central (Reserva Federal-FED) podría comenzar a reducir sus medidas de estímulo para fin de año, estimó este viernes el presidente de la institución, Jerome Powell. Non obstante, el titular de la Fed no planteó un cronograma preciso. Enfatizó en cambio que no hay prisa por subir la tasa de interés de referencia desde sus niveles actuales de 0-0,25 por ciento, y sostuvo que el organismo no reaccionará a presiones inflacionarias que considera temporales.



De inmediato los principales mercados financieros y bursátiles del mundo reaccionaron al alza ante el mensaje enviado por Powell en el sentido de que, a pesar del impacto de la variante delta del coronavirus, la economía estadounidense ha seguido recuperándose y mostrando un fuerte crecimiento del empleo.



Media hora después de la intervención del presidente de la FED, el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones de Industriales, marcaba una subida del 0,62 por ciento. El selectivo S&P 500 repuntaba un 0,65 por ciento, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, era el que más se animaba contagiado por las palabras de Powell, y avanzaba 0,78 por ciento.



El parqué neoyorquino ya había amanecido optimista, tras la jornada de cautela del jueves en la que la cercanía del discurso de Powell, en la reunión de banqueros, empujaba a los inversores a apostar por las ventas y recoger los beneficios de los nuevos máximos históricos marcados por el parqué la víspera.



Los primeros en reaccionar ante el discurso de Powell fueron los mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron que registraron resultados mixtos poniendo fin a una semana muy volátil marcada por la posible retirada de estímulos de la Reserva Federal de Estados Unidos.



En Singapur, la bolsa perdió 0,92 por ciento y el índice Straits Times terminó la sesión con 3.080,77 unidades. En Indonesia, el parqué de Yakarta perdió 0,28 por ciento, y el índice JCI acabó con 6.041,37 unidades.



En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur avanzó 0,28 por ciento, y el selectivo KLCI terminó en 1.590,16 unidades. En Tailandia, el parqué de Bangkok ganó 0,58 por ciento, y el índice SET cerró con 1.611,20 unidades. A su ves, en Filipinas, la Bolsa de Manila bajó 0,5 por ciento, mientras en Vietnam, el índice VN del parqué de Ho Chi Minh (la antigua Saigón) cerró con alza de 0,93 por ciento.

Rebote en Europa

También en Europa se hizo sentir el mensaje enviado esta mañana por el presidente del banco central estadounidense. Las bolsas europeas ganaron terreno tranquilizadas por el discurso moderado de Powell. Londres, por ejemplo ganó 0,32 por ciento, París lo hizo en un 0,24 por ciento, Fráncfort avanzó un 0,37 por ciento, Milán ganó 0,56 por ciento, mientras Madrid escaló un 0,33 por ciento.



A su turno, el euro se apreció hasta superar los 1,18 dólares. El euro se cambiaba hacia las 15.10 horas GMT a 1,1791 dólares, frente a los 1,1760 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1761 dólares. Powell indicó en su discurso en Jackson Hole (Wyoming) que, si la recuperación económica continúa con solidez, podría ser "apropiado comenzar este año la reducción de los estímulos monetarios".