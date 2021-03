Occidente, Citi, BBVA y Davivienda, otros bancos con galardones

Los bancos que operan en Colombia continúan siendo reconocidos a nivel internacional no solo por su gestión financiera sino también por sus buenas prácticas en materia laboral. A la distinción que en días pasados obtuvo Grupo Aval en los International Finance Awards 2020, se suman los galardones conseguidos por el Banco de Occidente, es el mejor para trabajar en Colombia; Citi, por su Gestión del Efectivo en Colombia; BBVA, como proveedor de divisas, y Davivienda, en innovación en banca de personas.



Estas distinciones fueron otorgadas a las entidades en el país por la revista Global Finance, en el caso del Citi y el BBVA; la International Banker Awards, para Davivienda y por la firma Great Place to Work, que exaltó al Banco de Occidente.



En el caso del Citi, la revista Global Finance exaltó los servicios ofrecidos por el banco en soluciones de liquidez, tasas, pagos y recaudos, así como mantenimiento de cuentas se destacan en el mercado por su innovación y valor agregado para los clientes.



“Venimos trabajando en una estrategia de digitalización para entregar a nuestros clientes soluciones que favorezcan la integración, el manejo de data y la agilidad en los procesos transaccionales”, afirmó Felipe Tirado, director de Soluciones de Tesorería y Comercio para la Región Andina de Citi, quien agregó que este reconocimiento los impulsa a seguir prestando servicios innovadores y generando procesos digitales adecuados a las necesidades de los clientes.



En el caso del BBVA, que fue reconocida por esa misma publicación como el mejor banco proveedor de divisas en Latinoamérica, su editor-director señaló que “en este mundo que cambia rápidamente, los bancos con departamentos de divisas sólidos pueden guiar a sus clientes a través de las turbulencias" y que la agitación del año pasado en el comercio transfronterizo y las cadenas de suministro resaltaron la importancia de un buen socio de divisas.



Para José María Leal García, director de Mercados Globales de BBVA en Colombia, “la operación de BBVA en América Latina es bastante rigurosa en las transacciones con divisas y se ha convertido por varios años en una entidad confiable para inversores, empresarios y personas naturales que quieren hacer operaciones con divisas de forma segura, sencilla y eficiente”.



El reconocimiento para el Banco de Occidente(filial de Grupo Aval), como la mejor entidad para trabajar en Colombia, llegó de parte de Great Place To Work, que evaluó el ambiente laboral de 188 organizaciones que participaron en el estudio durante el 2020. Para esta edición, los resultados demostraron la preocupación del sector empresarial por brindar mejores condiciones laborales a sus empleados en medio de la pandemia del coronavirus.



"El resultado que hemos conseguido con Great Place to Work es extraordinario y nos llena de orgullo, especialmente porque se dio en un año inusual y desafiante, en el que la pandemia modificó nuestra forma de relacionarnos, de trabajar y nuestra vida en general. A pesar de los retos que esto supuso, logramos mantener en el centro nuestro equipo porque somos conscientes de que nuestros colaboradores son el motor que nos permite cumplir los objetivos de la organización”, comentó, César Prado, presidente del banco.



Por último, Davivienda obtuvo el galardón que otorgan los International Banker Awards, a las organizaciones líderes en la industria financiera en el mundo, por sus productos: Davivienda Móvil y DaviPlata.



“La cultura de Innovación hace parte del ADN de Davivienda, este reconocimiento es resultado de ello, hemos lanzado la oferta móvil más completa de todo Colombia, convirtiéndonos en un referente de transformación digital e Inclusión digital y financiera en la región. Hoy más que nunca a raíz del Covid-19 estábamos preparados para afrontar los cambios en el comportamiento y hábitos de las personas, al brindarles mayores facilidades en el manejo del dinero, mayor seguridad, confianza y oportunidades", dijo Maritza Pérez, vicepresidente de Banca Personal y Mercadeo de la entidad.



