El sector BPO, una oportunidad para conseguir el primer empleo

Luego de la firma de 12 pactos entre sectores altamente estratégicos representados en 45 gremios y el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es promover la productividad y competitividad, se espera la creación de 866 mil empleos en los próximos cuatro años, de los cuales el sector de BPO aportaría 100.000 nuevos empleos, lo que significa el 20% de aumento en el siguiente cuatrienio.



Ana Karina Quessep, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de BPO -BPrO-, explica la importancia de este acuerdo y expresa que “sumar estos empleos al medio millón que genera hoy el sector es un paso importante para seguir aportando a la solución y consolidando los BPO como una de las principales fuentes de empleo en el país”.

Este sector es cada día más un referente en la creación de empleo joven y una alternativa a largo plazo para las personas que quieran trabajar en el área de servicios.



Según datos otorgados por Invest in Bogotá, el sector de BPO es la 5ª fuente de empleo en la ciudad, cifras que pueden seguir creciendo con la puesta en marcha de los acuerdos y la inversión de capital privado.



Uno de los factores que se necesita para seguir creciendo y generando empleo es una inversión en educación, en temas clave como el bilingüismo, nuevas tecnologías y sobre todo habilidades blandas en donde se necesita un apoyo del sector educativo para formar líderes .

La ejecutiva también se muestra entusiasmada por el trámite en el Congreso de la República de la ley que estimula la contratación de personas mayores de 50 años y afirma que al sector le interesa liderar en materia de primer y último empleo, contribuyendo a mejorar los indicadores de competitividad del país y ser referentes en el sector de servicios tercerizados a nivel regional y mundial.

Un plan de carrera

María del Pilar Barrios, country manager de Unísono Colombia, asegura que esta empresa emplea cerca de 1.300 personas. De igual manera, dice que hay un 90% de jóvenes que consiguieron sus primeros empleos en la compañía como agentes para diferentes sectores.



“Además de conseguir el primer empleo, las personas pueden desarrollar un plan de carrera en Unísono. Quienes inician trabajando como agentes en las diferentes campañas de nuestros clientes, tienen la opción de desarrollarse profesionalmente. Tenemos varios casos de agentes que han ido escalando profesionalmente a cargos de coordinador, supervisor y hasta gerentes de un país,”, confirma la ejecutiva.



Barrios culmina diciendo que las personas profesionales o técnicas en diferentes áreas como tecnología, medicina, derecho o finanzas, entre otras, tienen oportunidad de trabajar en el sector. Y a nivel administrativo y ejecutivo, hay opciones de vinculación y hacer carrera como en cualquier otra empresa.

Foto: 123RF

Las personas en Colombia, por lo general, experimentan dificultades a la hora de conseguir su primer empleo.



El primer obstáculo para los recién egresados es sin duda la falta de experiencia laboral. El modelo educativo, salvo en algunas entidades que ya lo implementan, no contempla la posibilidad dual de trabajo/estudio y no va referido a las prácticas empresariales, sino a un modelo en donde los estudiantes puedan ir fortaleciendo sus habilidades mientras trabajan para permitirles tener experiencia y prepararse para lo que las empresas realmente requieren.



Así mismo, el segundo obstáculo es el contenido de la formación académica que debe estar en constante cambio y alineado a lo que hoy el mercado necesita.



Otros temas a considerar son las altas expectativas de remuneración de los recién egresados, las cuales no los satisfacen.



Por último, la ansiedad en los recién graduados por ver resultados de su gestión en corto tiempo, les hace cambiar de empresa en un periodo muy breve, elevando los índices de rotación.

La educación, un papel clave en consecución del primer empleo

La preparación académica es muy importante, pero no basta con un aprendizaje técnico sobre las diferentes carreras. Es vital un ajuste frente a la necesidades del sector productivo y es necesario el desarrollo de habilidades blandas que poco son impartidas en colegios y universidades como la empatía, la escucha activa,la comunicación y el trabajo en equipo. Además de mejorar la capacidad de análisis. Los educadores deben contribuir a formar personas con ética, criterio, seguros de sí mismos y con profundos valores.



Uno de los principales sectores que genera oportunidades a los recién egresados y general para los jóvenes es el de BPO. En este sector pueden entrar los graduados del colegio que buscan una primera oportunidad laboral, así como los recién egresados de alguna carrera universitaria, técnica o tecnológica que puedan aplicar sus conocimientos.



Muchas veces los jóvenes pagan sus estudios trabajando en el sector gracias a la flexibilidad en los horarios. Asimismo, quienes son bilingües tienen mejor remuneración. Al terminar sus estudios pueden contar con la opción de seguir trabajando en las empresas, capacitarse y crecer profesionalmente si su desempeño lo permite. Es por eso que este sector se ha convertido en uno de los más apetecidos por los jóvenes y las personas que buscan tener un trabajo estable y dinámico.



Hoy los trabajadores pueden estar en servicio al cliente, en chat, en voz, en digitalización y en procesos financieros.



“A eso le sumamos que los ambientes de trabajo son adecuados para estos jóvenes con espacios de esparcimiento, diversión, descanso, ejercicio y encuentro entre ellos. De los 500 mil empleos que genera el sector BPO cerca del 80% son jóvenes, entre millenials y centenials”, complementa Ana Karina Quessep.

Foto: 123RF

Consejos para que consiga su primer empleo

Lo más importante es conocer sus propias habilidades y oportunidades de mejora, familiarizarse con la empresa a la cual se va a presentar y entender el cargo para el que se presenta. Igualmente, tener una buena disposición de aprender, una actitud positiva, puntualidad, hacer las cosas con un alto nivel de excelencia, dedicación, y desarrollar el mayor potencial para crecer.



Es clave estar actualizado de lo que pasa en el contexto nacional e internacional, no solo en su área, también en áreas relacionadas. Igualmente, proyectarse como una persona confiable y responsable. Y muy importante, tener suficiente paciencia para convertirse poco a poco en especialista en un área pues todo se aprende con el tiempo.



El Bilingüismo como competencia fundamental para mejorar el salario en el sector BPO



Para empezar a tener un salario diferencial en el sector de BPO es importante que los aspirantes tengan como mínimo un nivel de inglés de B1 más . No obstante, la exigencia del nivel varía según el cargo y las responsabilidades.



De igual manera, en el sector también se reciben personas sin ningún conocimiento de una segunda lengua. Lo ideal sería que todos los que entren a trabajar a un BPO tengan conocimiento de un segundo idioma.



Es fundamental que desde los colegios y universidades se fomente el aprendizaje del inglés para afrontar el campo laboral, porque los estudiantes son una de las principales fuerzas laborales en el sector BPO y si ellos salen mejor preparados en una segunda lengua pueden obtener empleo con mayor facilidad y mejor remuneración salarial. Además, el país crece en competitividad y productividad.



EL TIEMPO