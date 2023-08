El Gobierno está dispuesto a hacer ajustes y cambios en la normativa actual para permitir que en el país haya un verdadero impulso y desarrollo de los microseguros y los seguros inclusivos, claves para apoyar la economía popular. Y es que la meta de la actual administración es que la penetración de los seguros, como proporción del producto interno bruto (PIB), pase del 3,2 por ciento al 4,5 por ciento en el presente cuatrienio.

Durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros 2023, que el gremio de esta industria realiza en Cartagena, Soraya Caro, viceministra de Desarrollo Empresarial, hizo un llamado a los aseguradores del país para que, apelando a la innovación y a las nuevas tecnologías en el desarrollo de microseguros y seguros inclusivos, lleguen a esos segmentos de la economía que hoy en día no gozan de estos amparos o cuentan con una muy baja cobertura.



"El Gobierno acompañará esas iniciativas", señaló la funcionaria, quien advirtió, además, que no van a presionar a la industria para que asuman riesgos que no puedan pagar. No obstante, insistió en que de ser necesario el Gobierno hará los ajustes que se requieran para sacar adelante esos nuevos desarrollos.



Caro dijo, además, que la industria aseguradora del país debe salir de su zona cómoda si se quiere avanzar en este frente tan importante para el país, para lo cual se firmó un memorando de entendimiento en el que participa varias entidades estatales, como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el programa Banca de las Oportunidades, la industria aseguradora, la Superintendencia Financiera, entre otras.



Las partes ya vienen trabajando en desarrollo de ese convenio detectad los sectores que más necesitan ese apoyo de la industria del seguro, pero también en ver cómo diseñan pólizas mucho más asequibles desde el punto de vista del costo de las primas, un proceso más expedito de reclamación de las indemnizaciones y las coberturas que tendrán dichos seguros.

Nuevos seguros

Unidades productivas informales podrán acceder a nuevos seguros para respaldar sus emprendimientos. Foto: Alexis Múnera

La idea del Gobierno es que sean pólizas que amparen diversos riesgos que demanda la pequeña y mediana industria para iniciar su proceso de reindustrialización, entre los que se cuentan pólizas dirigidas al sector agropecuario. Seguros, como por ejemplo los que requiere en el agro, la industria manufacturera para la adquisición de tecnología y desarrollar su actividad productiva, también seguros educativos y seguros para atender a las familias de clase media y a aquellas que tienen unidades productivas.



Según la viceministra de Desarrollo Empresarial, ese convenio ya está en marcha, y sin referirse a un presupuesto específico ni si esos seguros serán subsidiados, como ocurre con el agropecuario en la actualidad, señaló que las partes están aportando recursos en este momento para avanzar en la consolidación de esta estrategia.



La funcionaria adelantó que trabajan en la definición de las coberturas que tendrán los seguros que se diseñen en el marco de ese memorando, pero está claro que serán microseguros con características especiales porque es algo que no solo está demandando el mercado colombiano sino el mundo entero, de ahí que también se esté trabajando con organismos multilaterales, también con un claro enfoque en aquellos productos que permitan cubrir riesgos derivados del cambio climático, donde los seguros paramétricos son los llamados a cubrir esas necesidades.



La viceministra también señaló que no habrá barreras por parte de la población para acceder a estos seguros, pues uno de los objetivos es que la llamada economía popular cuente con ese respaldo para impulsar sus diversas actividades.



"Para nosotros economía popular son empresas formales y no formales, nosotros no queremos distinguir, todas son unidades empresariales importantes, por ejemplo, los que generan negocios por cuenta propia, las startups que eventualmente necesitan un apoyo financiero y también seguros y garantías para poder expandir esa iniciativa innovadora", insistió la funcionaria.