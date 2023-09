Aun que el costo de vida de los colombianos acusa cuatro meses en serie a la baja, desde cuando alcanzó su máximo este año en marzo (13,3 por ciento), cada vez hay más voces que se suman a la idea de que todavía es prematuro que el Banco de la República considere pronto un recorte en su tasa de intervención del mercado, para por esta vía, tratar de darle un impulso a la economía del país, como lo sugirieron al inicio de esta semana la Ando, Asobancaria y el propio Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.



Según el centro de estudios económicos Anif, el Banco de la República debe actuar con mucha cautela, pues en su opinión la reducción de las tasas de interés sería una medida apresurada dado el comportamiento de la inflación núcleo, es decir sin alimentos y bienes y servicios regulados, que en los últimos meses se ha ubicado

por encima de 10 por ciento, muy por encima de países similares donde se encuentra

entre el 5 y 6 por ciento.



Pero no es la única señal que lleva a los analistas de Anif pedir que aún no se inicie el recorte de tasas del Emisor. Consideran que la persistencia de la inflación núcleo

muestra que aún hay excesos de demanda que se deben corregir en la economía y que, de no atenderse, el país seguiría expuesto a niveles de inflación no deseados ni saludables.



Según el centro de estudios, la inflación no ha bajado tan rápido como en otras economías de la región, se mantiene alta y con riesgos de que se mantenga elevada debido a los efectos del fenómeno del Niño sobre los precios de los alimentos, a las continuas alzas que se están dando en el precio de la gasolina y los resultados de los acuerdos del Gobierno con los taxistas.



Otro factor que pesa bastante en la decisión de la junta directiva del banco son las expectativas de los analistas frente al comportamiento futuro de la inflación, ñlas cuales a 3, 6, 12, e incluso 24 meses, aún se encuentra fuera del rango meta objetivo de entre 2 y 4 por ciento de la autoridad monetaria.

Los municipios de Bolívar ya sufren los rigores de una sequía temprana Foto: John Montaño- EL TIEMPO

En su comentario diario habitual, Anif resalta la importancia de tener una posición

coherente con el contexto ante el cual se encuentra la economía colombiana. El nivel actual de la tasa de interés de política (13,25 por ciento) es adecuado para continuar consolidando el descenso de la inflación hacia el rango meta del Banco de la República, señala el centro de estudios.



Y agrega que, bajo el escenario actual cobra gran importancia defender la credibilidad

y confianza de esa institución para que no se afecten los mecanismos de transmisión de política monetaria.



"La autonomía del Banco debe ser respetada. Las presiones por subir o bajar la tasa

de interés afectan la reputación del emisor y limitan su margen de maniobra. En ese escenario, cualquier decisión que tome la Junta, en medio de presiones públicas para adoptar una posición determinada (por ejemplo, a que reduzca su tasa de intervención), podrá interpretarse como permeada por esas presiones o, en general, por aspectos diferentes a los netamente técnicos", advierte Anif.



Por eso insiste en que las presiones por subir o bajar la tasa de interés, sean justificadas o no, obligan a la junta directiva del Banco de la República, por un lado, a sopesar que tanto sus decisiones pueden ser interpretadas como una respuesta a

las presiones y, por otro, a evitar tomar acciones que afecten la credibilidad de sus decisiones futuras. "La credibilidad es uno de los mayores activos con los que cuenta la autoridad monetaria en cualquier país", puntualiza.