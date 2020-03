Las peores crisis de la bolsa en la historia

iStock

Pánico en 1907: esta fue una crisis económica que tuvo lugar en el mes de marzo de 1907 cuando la Bolsa de Valores de Nueva York cayó y afectó todo EE. UU. Entre los estadounidenses había pánico y preocupación porque esta llegó a caer cerca del 50 %. Esta situación ocurrió en un momento en el que la mayoría de bancos sufrieron retiros de grandes cantidades de dinero, lo que causó una fuerte recesión y estas entidades entraron en bancarrota. Durante los meses que duró esta caída, la liquidez en los bancos y el mercado no acababa y muchos de los inversionistas no se atrevían a depositar dinero ante el temor y la incertidumbre.



La firma bancaria 'Knickerbrocker Trust Co' fue una de las empresas que más cayó en quiebra; en esa época era una de las que más movía dinero.



Gracias a esta caída, seis años más adelante se creó la Reserva Federal que es utilizada como el Banco Central de EE. UU. con el fin de evitar réplicas.