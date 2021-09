Aportes a pensiones aún no se recuperan del todo tras caída por pandemia

Aunque el número de personas que no aportan para su pensión mes a mes en Colombia, por distintos motivos, ha sido históricamente alto, la pandemia de covid-19 llevó a que dichos promedios se dispararan, lo cual significa que más afiliados se quedaron sin la posibilidad de seguir ahorrando para su jubilación.



Los inactivos –personas que hace seis meses no aportan– se mantienen por encima del 55 por ciento de los afiliados. Los no cotizantes –quienes no aportaron el último mes– siguen cerca del 60 por ciento, según la Superintendencia Financiera, luego de aumentar en más de seis puntos en algunos momentos desde que comenzó la pandemia.



Y si bien la reactivación de la economía y la reducción de la tasa de desempleo (hoy en 14,3 por ciento) están contribuyendo para que miles de afiliados a Colpensiones y a los fondos privados (AFP) reactiven sus aportes, las tasas de inactivos y no cotizantes se mantienen bastante elevadas.



Hasta julio pasado, cerca de 24,4 millones de personas formaban parte del sistema pensional. No obstante, 56 de cada 100 del total de afiliados seguían inactivas en julio, es decir, unos 13,7 millones de personas, la mayoría de las cuales están afiliadas a las AFP (unos 9,9 millones), y las restantes (3,82 millones), a Colpensiones.



Entre tanto, seis de cada 10 personas eran no cotizantes en julio, esto es, 15,3 millones de afiliados, de los cuales 4,2 millones pertenecían a Colpensiones, y cerca de 11,1 millones, a las AFP.

Estas cifras están muy por encima de las observadas antes de la pandemia. Por ejemplo, en diciembre del 2019 los afiliados que completaron seis meses sin realizar aportes a pensión eran en promedio, para ambos regímenes, 54 de cada 100, alcanzando un total de 12,6 millones.



Con la llegada del covid-19, esa proporción se elevó en octubre del 2020 a un máximo de 59 de cada 100 afiliados, en tanto que el volumen de personas en esa condición superó los 14,2 millones en ambos sistemas, una diferencia de más de 1,64 millones de afiliados.



Lo anterior, como consecuencia de la parálisis de los principales sectores de la producción que obligó a miles de empresarios a ordenar vacaciones colectivas entre sus empleados, licencias no remuneradas y, en el peor de los casos, al despido de trabajadores, lo que golpeó el ingreso de millones de hogares.



A partir de entonces, la situación comenzó a normalizarse, pero a un menor ritmo, lo que ha impedido retornar a las cifras vistas antes de la pandemia. Hasta julio pasado, 56 de cada 100 afiliados al sistema de pensiones seguían sin poder hacer aportes para su jubilación en los últimos seis meses. Ello significa que aún hay 1,1 millones de personas más en esa condición que en diciembre del 2019.

No cotizantes

La situación de los afiliados al sistema pensional a quienes en el último mes no se les consignó para su jubilación no ha sido indiferente a los efectos negativos de la pandemia. La proporción de quienes estaban en esa situación se elevó de un promedio de 60 a cerca de 65 de cada 100 en lo más difícil de esta coyuntura.



Así, de un total de 14,1 millones de afiliados a los que en diciembre del 2019 no se les consignó para su pensión en ninguno de los dos regímenes se pasó a 15,1 millones en junio del 2020, y se incrementó aún más en febrero del presente año, cuando se llegó a más de 15,4 millones, una cifra que se mantuvo en julio pasado, según datos oficiales.

Ese menor número de personas aportando para su pensión durante esta coyuntura de pandemia también se sintió por el lado de los recaudos, que crecieron a un menor ritmo, además, porque a través del decreto 558 de 2020 se estableció que para los períodos de abril y mayo de ese año y cuyas cotizaciones deberían efectuarse en mayo y junio, respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes podían optar por un alivio económico que les permitía pagar como aporte el 3 por ciento de cotización al Sistema General de Pensiones.



“En Colpensiones diseñamos un modelo que permitió estimar el posible impacto en los ingresos de la entidad por concepto de aportes por cotización en 2020. De los más de 11 billones de pesos esperados recibimos cerca de 10,4 billones, un cumplimiento del 94,26 por ciento. De igual forma, se evidencia la recuperación de las cotizaciones en el último trimestre del año, estando por encima del 5 por ciento de las proyecciones iniciales”, explicaron sus directivas.



Las cifras de afiliados inactivos y no cotizantes a pensiones están en el radar tanto de las directivas de las AFP como de Colpensiones, las cuales consideran que buena parte de esos resultados fueron motivados por la pandemia.



“En diciembre del año pasado llegamos a cifras que ubicaron, por ejemplo, los niveles de informalidad laboral en el país en un 49 por ciento. A esto se suma que históricamente hemos tenido un reto de cobertura impactada principalmente por este fenómeno laboral: solo 3 de cada 10 ocupados cotizan al régimen pensional”, comentan en la AFP Protección.



Y advierten que esas cifras evidencian la necesidad de realizar ajustes del sistema de protección de la vejez para aumentar la cobertura y mejorar las condiciones de vida de las personas, que estimule el ahorro de los trabajadores activos y busque mecanismos para asignar de la mejor manera los subsidios a los que están en la informalidad.



En Colpensiones señalan que, pese a las adversidades últimas, la entidad ha buscado la forma de disminuir el volumen de afiliados inactivos.



“Cuando Colpensiones se inició, en el 2012, este porcentaje alcanzaba niveles del 70 por ciento. Para 2020, incluso pese a los graves efectos que generó el covid-19 y las afectaciones propias al empleo en el país, alcanzó uno de los niveles más bajos de afiliados inactivos, situándose en el 56 por ciento”, indicaron en la entidad.

Posibles salidas

El consenso del mercado es que Colombia debe apurar una reforma pensional que solucione este y otros problemas que se tienen en este frente.



“Creemos que más temprano que tarde, como país y como sociedad, tenemos que plantear una reforma pensional que elimine la dualidad de los regímenes existentes, aumente la cobertura, haga sostenible el sistema y elimine esa gran inequidad. Necesitamos la reforma pensional para solucionar ese problema tan grande y serio”, advierte Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.



En la AFP Protección comparten esa urgencia, pero también creen que se debe ir más allá.



“También debemos contemplar, entender y trabajar en realidades que enfrentamos como sociedad, como, por ejemplo, las barreras psicológicas existentes propias de la naturaleza humana que imposibilitan el ahorro. En materia de pensiones, la economía del comportamiento ha evidenciado que a los colombianos, entre otros factores, les cuesta trabajo ahorrar para pensiones”, advierten.



Entre las razones expuestas para ello está el hecho de que las personas ven el ahorro pensional como un sacrificio inmediato, que no equipara la recompensa que está en un futuro muy lejano e incierto.



Tampoco creen que vayan a envejecer y prefieren no pensar en eso. Además, cuando una decisión es muy difícil tienden a no hacer nada, y decidir sobre un instrumento financiero adecuado para el retiro puede convertirse en una decisión abrumadora.



Por eso, sostienen, en Protección han desarrollado plataformas y lineamientos que faciliten el ahorro para los afiliados. “La principal recomendación, particularmente para la población joven, es ahorrar. No se requieren montos grandes, pues usando soluciones como +Protección, que permite ahorrar desde 20.000 pesos mensuales y a la cual se accede desde internet, el incremento en las condiciones de pensión puede ser de mucho impacto, entre el 10 y el 20 por ciento”, puntualizan

