Tres aseguradoras se le medirán al negocio de las hipotecas inversas

Tres compañías de seguros de vida se le medirán al negocio de la renta vitalicia inmobiliaria, también conocido como hipotecas inversas, figura a través de la cual un adulto mayor, propietario de una vivienda (casa o apartamento), puede obtener una especie de mesada de jubilación hasta cuando fallezca, sin que ello implique que deba abandonar su hogar o no lo pueda arrendar para mejorar sus ingresos.



Positiva Seguros, la aseguradora estatal, ya se lanzó al ruedo y pidió el visto bueno de la Superintendencia Financiera para explotar esta nueva póliza que operará en Colombia dentro del ramo de seguros previsionales.



Las otras dos compañías que analizan esta alternativa son Seguros Bolívar y Sura, según se conoció, aunque sus directivas se abstuvieron de pronunciarse. Ante la Superfinanciera aún no hay trámite de solicitud de operación por parte de estas firmas.



Si bien esta es una alternativa nueva en Colombia, en países como Reino Unido, España, Estados Unidos y Argentina, entre otros, ya es bastante común.



Como se recuerda, el año pasado el Gobierno, a través del decreto 1398 (octubre), fijó las condiciones de operación de la renta vitalicia inmobiliaria, iniciativa con la cual busca ofrecerles una alternativa de ingresos a miles de colombianos, propietarios de una vivienda, que en la práctica vivan solos y sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas en esa última etapa de sus vidas.



Eduardo Hofmann, secretario general de Positiva, sostiene que el mercado objetivo en el país no es muy amplio, pero, en principio, se podría hablar de unas 4.000 personas.



Se trata de individuos de estratos 4, 5 y 6, mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge de edad similar y cuyos hijos o herederos no tengan interés sobre el inmueble sujeto a la aplicación de la renta vitalicia.



Hofmann advierte que este no es un negocio de grandes volúmenes y, según los estudios de mercado realizados por la compañía, le estarían apuntando a unos 10.000 millones de pesos, con lo que estarían hablando de entre 40 y 50 operaciones de unos 400 o 500 millones de pesos.



Y como la aseguradora no es experta en el manejo ni la administración de inmuebles, las casas y apartamentos que resulten de estos proceso se trasladarán a la también estatal Central de Inversiones (Cisa), entidad que les proveerá los recursos para hacer los pagos mensuales a las personas que se acojan a la renta vitalicia inmobiliaria.



El directivo confía en que, una vez la Superfinanciera les otorgue el visto bueno para vender la póliza, están en capacidad de salir al mercado al mes siguiente, pues llevan estructurando su producto desde cuando el Gobierno planteó esta posibilidad en mayo del 2020.



“El universo total debe ser unos 4.000 hogares en una visión conservadora, pero es suficiente para iniciar esas operaciones. Hay más de 200 personas que ya han manifestado su interés de acogerse a esa figura, pero hay que ver cuántas de estas cumplen todos los requisitos”, precisó.

Mercado potencial

Aunque a futuro este es un mercado con enorme potencial, según cálculos del Ministerio de Vivienda, a algunas aseguradoras las cuentas aún no terminan por cuadrarles, razón por la cual van con paso lento en su análisis para entrar a este nuevo mercado.



En el Ministerio de Vivienda sostienen que Colombia es un escenario ideal para desarrollar esta figura, pues el país combina bajos niveles de pensión y altos niveles de propiedad en la población mayor.



En ese sentido, señalan que existen 2,5 millones de hogares con jefe de hogar mayor a 65 años, de los cuales solo el 38 por ciento tiene una pensión, mientras que el 65 por ciento son propietarios de vivienda.



Y lo que más llama la atención de los cálculos de esta cartera es el alto volumen de personas que, siendo propietarias de una vivienda en el país, no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus gastos o necesidades básicas.



“De los 1,7 millones de hogares propietarios mayores de 65 años, solo el 43 por ciento de los hogares reportan tener un ingreso mensual proveniente de la pensión. Esto implica que 955.000 hogares son dueños de una vivienda, pero no tienen una fuente de ingreso mensual estable (Dane-Geih, 2020). Para ellos, instrumentos innovadores como la renta vitalicia inmobiliaria podrían significar una fuente de ingresos adicional que permitirá mejorar su calidad de vida”, dicen en el ministerio.



Y aducen que el envejecimiento de la población y el crecimiento de los hogares unipersonales en Colombia, sin duda, ampliarán ese mercado potencial de la renta vitalicia inmobiliaria en el país en el mediano plazo.



“Se espera que el peso relativo de las personas mayores dentro de la población total del país aumente de manera sustancial pasando de 9,1 por ciento hoy a niveles de 12,6 por ciento en 2030 (Dane-Cnpv, 2018)”, advierten en la cartera de Vivienda, donde además, destacan el avance de los hogares unipersonales de 2,5 puntos porcentuales entre 2013 y 2020.



“Este grupo poblacional se constituye también en potenciales beneficiarios de la renta vitalicia en el futuro, pues se trata de hogares sin hijos que podrían, eventualmente, querer recurrir a instrumentos como este como una fuente adicional de ingresos”, puntualizan.

Riesgos y beneficios

Hofmann, de Positiva Seguros, dice que este producto opera bajo los mismos principios de cualquier seguro y, por lo tanto, los riesgos y beneficios tanto para el tomador como para la compañía operan como en otras pólizas.



Para las aseguradoras, el principal riesgo, por ejemplo, está asociado a que el tomador supere la expectativa de vida, con lo cual tendrá que pagar esa renta vitalicia más años de los estimados en sus cálculos.



Para el tomador de la póliza, que su muerte se produzca de forma prematura, con lo cual no disfrutaría mucho los beneficios de esta. También está el hecho de sacrificar el inmueble como expectativa de herencia, pero tienen la seguridad de que tendrá una renta permanente hasta que mueran.



Pero, unido a lo anterior, la persona puede seguir viviendo en su casa o apartamento o puede arrendar el inmueble, ante lo cual debe comprometerse a mantenerlo en buen estado y al día el pago de los servicios públicos. Otro de los beneficios está en que mientras más edad tenga el tomador de la póliza, la renta percibida puede ser mucho mejor.



Y si por alguna circunstancia la persona decide que tomó la decisión equivocada, la norma le da seis meses de plazo para retractarse, ante lo cual tendrá que devolver a la aseguradora el valor de las rentas reconocidas, los gastos, impuestos y contribuciones que esta haya cancelado como propietaria del inmueble y la totalidad de los costos de escrituración del inmueble transferido.



En Colombia, la renta vitalicia inmobiliaria solo está avalada para vivienda, pero a futuro se podría incluir otro tipo de inmuebles.



Hofmann dijo que la compañía está preparada para orientar a la personas y sus familiares en todos los aspectos, a fin de que estas puedan tomar una decisión lo mejor informada posible.

Condiciones para el avalúo del inmueble

El decreto 1398 del 2020 fija las condiciones para el avalúo de los inmuebles sujetos a la renta vitalicia inmobiliaria:



1. El costo lo asume la persona interesada en esta póliza.

2. El proceso lo debe realizar un avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

3. El valor del avalúo comercial servirá para calcular el monto a disponer en la operación de renta vitalicia inmobiliaria.

4. En caso de existir un avalúo comercial que no sea superior a seis meses, este podrá utilizarse para determinar el valor del inmueble.

5. El propietario puede cuestionar el resultado del avalúo enviando una solicitud de reconsideración de valor si tiene tres ventas comparables recientes.