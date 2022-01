Con la oferta pública de adquisición (opa) que lanzó ayer la familia Gilinski sobre el Grupo Nutresa, ya van cuatro pujas por las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en poco más de dos meses.



Estos ya tienen un 27,6 por ciento de Nutresa y un 25,25 por ciento de Sura y ahora intentan conseguir, como mínimo, otro 18,3 por ciento del conglomerado de alimentos y un 5 por ciento de la holding de servicios financieros.



(Puede leer también: En segunda opa por G. Nutresa, Gilinski pagará US$ 10,48 por cada acción)

De ser exitosas estas dos nuevas opas, la familia Gilinski empezaría a controlar como mínimo un 45,9 por ciento de Nutresa y otro 30,25 por ciento de Sura.



Con este escenario, los empresarios vallecaucanos Jaime y Gabriel Gilinski, que hoy ya tienen asegurados puestos en las juntas y son ya el segundo mayor accionista, se convertirían en los mayoritarios de ambas compañías.



En la primera, superarían a Sura, que posee el 35,4 por ciento de la empresa de alimentos; y en la segunda, desbancarían a Argos, que tiene el 27,7 por ciento.

De ser exitosas estas dos nuevas opas, la familia Gilinski empezaría a controlar como mínimo un 45,9 por ciento de Nutresa y otro 30,25 por ciento de Sura FACEBOOK

TWITTER

Además, en el caso de que obtuvieran ese máximo que quieren (un 22,82 por ciento de Nutresa y otro 6,25 por ciento de Sura) conseguirían hacerse con el control del 50,42 por ciento de la compañía de alimentos y del 31,5 por ciento de la holding de servicios financieros.



De momento, las acciones de ambas compañías están suspendidas. Hay cinco días hábiles para autorizar esta transacción.



(Además, lea: Nueva opa convertiría a Gilinski en el accionista mayoritario de Sura)



Aunque algunos analistas calificaron desde el inicio esta operación como "hostil" al tratrar de hacerse con el control sin acordarlo con los accionistas, en entrevista EL TIEMPO, el propio Jaime Gilisnki aseguró que no se trataba de "un acto hostil" sino de una "oportunidad para muchísimos accionistas de recibir dinero con una prima muy importante".



"No es hostil, porque reconfirmo que queremos contar con toda la administración del Grupo Nutresa, con el presidente Gallego si nos puede acompañar, y con todos los colaboradores. Eso no tiene nada de hostil", dijo en su momento para referirse a la primera opa por Nutresa.

¿Y el precio?

En las primeras opas ninguna empresa del Grupo Empresarial Antioqueño vendió debido a que el precio ofertado era inferior al valor fundamental de las compañías.



“La junta directiva decidió, de manera unánime, no participar en la opa. Esto se dio después de un análisis muy juicioso apoyado por J. P. Morgan, uno de los principales bancos del mundo, donde siguiendo la metodología de valoración de flujo de caja libre descontado, flujo de caja por dividendos y múltiplos de transacciones y compañías a nivel regional y global se concluyó que el valor ofrecido es sustancialmente inferior al valor fundamental de la compañía”, le dijo a EL TIEMPO el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez.



En estas dos nuevas opas, los Gilinski ofrecieron un precio superior para convencer a los accionistas que no vendieron en la primera oportunidad.

En el caso de Nutresa, será de 10,48 dólares por cada acción, lo que representa un 35,9 por ciento más que en la primera, que era de 7,71 dólares FACEBOOK

TWITTER

En el caso de Nutresa, será de 10,48 dólares por cada acción, lo que representa un 35,9 por ciento más que en la primera, que era de 7,71 dólares.



Lo mismo ocurre en la oferta lanzada por Sura. En la nueva se ofrece un precio de compra de 9,88 dólares, superior en 23,3 por ciento a lo ofrecido en la anterior opa, que era de 8,01 dólares.



(No deje de leer: Sura les pide a los entes reguladores resolver recursos sobre opa anterior)