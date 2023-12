AFP colombianas, las que más rentan de los países de la Ocde

La rentabilidad real alcanzada por los fondos de pensiones privados (AFP) de Colombia, entre 2001 y 2022, duplicó por amplio margen la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Mientras esos rendimientos en Colombia fueron de 4,8 por ciento real en ese horizonte de 20 años, en el conjunto de 17 países de la Ocde que reportaron esa información el resultado fue de 2 por ciento, según se desprende del más reciente informe ‘Pension Markets in Focus 2023’, realizado por dicha organización.



A las AFP de Colombia les fue bien no solo en ese periodo, también en lapsos más cortos. Por ejemplo, para un horizonte de 15 años, la rentabilidad real promedio fue de 3,8 por ciento, igual que la reportada por las entidades de Israel, frente al 1,1 por ciento de un grupo de 24 países analizados en ese periodo.



Al cierre del año pasado, las naciones miembro de la Ocde completaron un ahorro para el pago de pensiones de 57,4 billones de dólares, recursos que si bien son elevados, mostraron una caída en su saldo de 15,3 por ciento frente a los 66,2 billones del 2021.



“El valor de los activos cayó en 2022 en la Ocde, contrastando con la tendencia al alza de largo plazo en las últimas décadas”, señala el reporte de la organización.



Y, con relación al desempeño observado por las administradoras de fondos el año pasado, agrega que, sin excepción, todos los países miembros de este organismo presentaron rendimientos negativos, con una tasa promedio de -6,8 por ciento.



Según el documento, Colombia mostró una desvalorización de 4,2 por ciento en ese año, inferior al promedio Ocde, e incluso mucho menos que el desempeño de Estados Unidos (-12,8 por ciento), Dinamarca (-14,2 por ciento) y Países Bajos (-21,2 por ciento).

Gobierno de Colombia adelanta la discusión de un proyecto de reforma pensional que apunta a darle un vuelco total al actual régimen que opera en el país. Foto: Prensa Mintrabajo

El organismo advierte en su escrito que las fuertes ganancias de las inversiones en años anteriores ayudaron a compensar las caídas el año pasado en muchas regiones. Sin embargo, precisó que, en los últimos 20 años, 79 por ciento de los países presentaron rendimientos por encima de la inflación.



“La Ocde analiza el desempeño de los fondos de pensiones en ventanas de tiempo de al menos cinco años porque los ahorros pensionales suelen ser de largo plazo, por eso es inocuo limitar la mirada a un año, dos o incluso tres. Esas ventanas son ciclos y no resultan representativas”, explica por su parte Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, gremio que en Colombia representa a las AFP Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.



Otro de los aspectos que hicieron parte del análisis de la Ocde se relaciona con las comisiones que las administradoras de los recursos pensionales les cobran a sus afiliados por su gestión, frente a lo cual indica que, para el caso particular de Colombia, estas se encuentran por debajo del promedio que cobran los países miembros de la organización.



Así, el promedio de dicha comisión en el país es de 0,5 por ciento del salario, mientras que para el conjunto de miembros de la Ocde fue de 0,7 por ciento. Y se destacó en el informe que el valor de las comisiones cobradas por los administradores de fondos de pensiones (porcentaje del salario) se redujo para el caso de Colombia en 12,7 por ciento, mientras que aumentó en países similares como Perú (+4 por ciento) y Chile (12,5 por ciento).

Las cifras en Colombia

El ahorro pensional que administran las AFP en Colombia mantiene una senda ascendente, muy en línea con lo que muestran esos recursos en el conjunto de países de la Ocde.



Hasta el cierre de septiembre pasado, el saldo acumulado en dichas administradoras ascendió a cerca de 373 billones de pesos, unos 93.960 millones de dólares, si se tiene en cuenta la tasa de cambio de 3.982,5 pesos del lunes anterior.

Hasta el noveno mes del 2023, las AFP colombianas tenían cera de 19 millones de afiliados, a quienes les habían reportado unos rendimientos del orden de los 20,2 billones de pesos.

TWITTER

Dichos recursos registran una caída de 4,2 por ciento real en los últimos doce meses, lo que indica que estos recursos no han sido ajenos a la coyuntura de los mercados, advierte la Superintendencia Financiera en su más reciente reporte.



Y advierte que, “teniendo en cuenta que el ahorro pensional es de largo plazo, es importante que el desempeño de estos recursos se evalúe en horizontes de tiempo más amplios que involucren las expectativas de dichos mercados. En todo caso, es relevante precisar que las rentabilidades obtenidas han sido superiores a la mínima que deben garantizar a los afiliados de cada tipo de fondo”.



Hasta el noveno mes del 2023, las AFP colombianas tenían cera de 19 millones de afiliados, a quienes les habían reportado unos rendimientos del orden de los 20,2 billones de pesos en los primeros nueve meses del 2023.



La rentabilidad promedio real alcanzó el 6,67 por ciento entre julio de 1995, cuando comenzaron a operar la AFP, y el 30 de septiembre pasado, según la Superfinanciera.

A su vez, la rentabilidad real promedio desde cuando se inició el esquema de multifondos (marzo de 2011) es de 1,94 por ciento para el conservador; 2,13 por ciento para el moderado; 2,09 por ciento para el de mayor riesgo y 2,81 para el de retiro programado.*La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye una AFP.