Grupo Argos convoca accionistas a reunión extraordinaria por OPA de Nutresa

Los accionistas del Grupo Nutresa podrán vender sus acciones a través de cualquier comisionista miembro de la Bolsa de Valores de Colombia (BNVC) a partir de este lunes 29 de noviembre.



Hay que recordar que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el pasado 19 de noviembre la Oferta Pública de Acciones (OPA) solicitada por Nugil del Grupo Gilinski para realizar la compra de acciones de Nutresa.



A los pronunciamientos recientes de uno de los mayores accionistas del Grupo Nutresa (Grupo Sura, con participación del 35,25 por ciento de la propiedad), el otro socio mayoritario, el Grupo Argos (con cerca del 10 por ciento), también convocó a sus accionistas a una reunión extraordinaria este próximo viernes 3 de diciembre, para analizar el tema del conflicto de intereses que tiene algunos accionistas de Nutresa y que estos puedan deliberar y decidir respecto a la OPA, aunque en la misma no se decidirá sobre la aceptación o no de venta.



"Esta decisión será tomada, como corresponde estatutariamente, por la Junta Directiva de Grupo Argos, considerando, entre otros elementos, los estudios que en este momento realizan un número plural de reconocidos asesores internacionales y locales contratados para analizar integralmente los aspectos económicos, legales y de alineación estratégica de la oferta, así como sus efectos para la compañía y todos sus grupos de interés", les dijo a los accionistas Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, en una carta enviada este domingo.



En la misma les indicó que dichos asesores han avanzado en sus análisis y los pondrán a disposición de la Junta Directiva para que esta adopte la decisión que considere apropiada y con una visión integral, una vez la Asamblea decida sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés.



El proceso de venta de acciones irá hasta el 17 de diciembre a la 1:00 p.m. hora de Colombia y el precio de compra por cada una será de 7,71 dólares, el cual será liquidado en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en la fecha de adjudicación.



Esta venta de acciones es voluntaria. Nuguil ha acordado con algunas comisionistas de bolsa pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones, por lo que estas no cobrarán la comisión de venta a los accionistas que decidan vender.



El precio de compra ofrecido significa un aumento de aproximadamente un 40 por ciento sobre el valor de la acción, tomando como referencia el precio de cierre de la acción al 10 de noviembre de 2021 y la tasa de cambio vigente al 19 de noviembre de 2021.



ECONOMÍA