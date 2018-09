Accidentes de tránsito le cuestan $ 3,6 billones a la seguridad social

En Colombia, los altos niveles de accidentalidad en las vías se han convertido en un problema de salud pública.



Así lo advirtió el gremio de los aseguradores, que presentó un estudio en el cual estimó en 3,6 billones de pesos anuales los costos de esta situación para el sistema de seguridad social, pensiones, el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y las administradoras de riesgos laborales (ARL).

Entre el Soat y la Adres, por medio de su subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, el costo asciende a 1,52 billones de pesos anuales, de los cuales 1,3 billones de pesos son solo del seguro obligatorio.



Entre tanto, cuando el valor de la atención excede las coberturas, las ARL asumen alrededor de 147.000 millones de pesos cada año (cuando los accidentes tienen que ver con temas laborales), y el régimen contributivo de salud paga más de 80.000 millones de pesos en atención e incapacidades.



Además, de cada 10 vehículos automotores que ruedan por las vías del país cuatro lo hacen sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la cifra va en aumento, según lo dijo Ángela Húzgame, directora de la Cámara Técnica de Soat de Fasecolda, durante el desarrollo de la Convención Internacional de Seguros 2018n que se lleva a cabo en Cartagena.



Son 5,7 millones de vehículos y conductores, la gran mayoría motocicletas, que evaden en la actualidad esta obligación, lo que representa una tasa de evasión del 42 por ciento, frente al 39 por ciento del 2016.



Por ese incumplimiento el sistema de seguridad social en salud deja de recibir cada año recursos adicionales del orden de los 1,2 billones de pesos, mientras que a la Agencia de Seguridad Vial no ingresas unos 53.000 millones.



Lo anterior sin tener en cuenta el impacto que tiene esa evasión en la estabilidad del Fosyga, fondo fue creado con la Ley 100 de 1993, para cubrir, entre otro, los riesgos catastróficos y accidentes de tránsito.



Sólo por concepto de accidentes de tránsito de los llamados vehículos fantasmas en el país se han tenido que pagar unos 250.000 millones de pesos, indicó la experta.

Con ese panorama Húzgame, señaló que una propuesta como la que se tramita ante el Congreso de la República, que busca un sistema de beneficios para quienes se accidenten menos y, por ende hagan un menor uso de su Soat, debe analizarse con mucho cuidado porque no se le pueden generar más desequilibrios al sistema.



Y es que según expertos consultados por EL TIEMPO, si dicha iniciativa llegara a aprobarse en el país, las motos, que son las que más se accidentan, verían incrementar el costo del Soat casi a niveles de los 3 millones de pesos, muy similar a lo que cuesta una motocicleta hoy en día.



En Colombia las motos no solo son el medio de transporte más popular, sino también el más inseguro, lo que hace que su índice de accidentalidad sea el más elevado.

Según Ilda María Gómez, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo que va corrido del año los accidentes de tránsito han cobrado no menos de 4.300 víctimas fatales en el país y han dejado con secuelas graves a otras 8.000 personas, unas cifras que en su opinión son escandalosas.

Dijo que el exceso de velocidad, el incumplimiento de las normas de tránsito, conducir en estado de ebriedad, el mal estado de las vías y el no uso de elementos de seguridad (cinturón y casco), están entre las principales causas de dichos accidentes.

La funcionaria señaló que el 21 por ciento de las muertes en accidentes son personas de la tercera edad, mientras el 80 por ciento de las víctimas son hombres.



Por eso dijo que el gobierno está implementando una serie de estrategias pare bajar esos índices de accidentalidad vial.



“Trabajamos en un plan de seguridad para motociclistas, del cual ya tenemos un borrador y pronto se conocerá el texto definitivo. También hay otro plan para mejorar la seguridad vial de los peatones de la tercera edad. De esto también hace parte el programa ‘cámaras salvavidas’”, precisó Gómez.



