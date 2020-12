Villar llega al Banco de la República a mantener rumbo de la entidad

La expectativa del nuevo gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, es “construir sobre lo construido”, de acuerdo con lo que considera una característica de la entidad, y “seguir avanzando en la misma dirección”.



Villar fue elegido este jueves como nuevo gerente, luego de varias rondas de votación de los codirectores del Banco de la República, y asumirá la posición en enero.

Remplazará a Juan José Echavarría, quien había sido escogido hace cuatro años y no presentó su nombre a la reelección. Los gerentes tienen periodos de cuatro años y pueden ser reelegidos dos veces.



Villar asumirá en momentos en que la principal tarea de todas las autoridades económicas es tomar las decisiones que sigan dando impulso a la reactivación de la economía, en recesión por la parálisis que ha traído la pandemia del coronavirus.



Por ese motivo, de marzo a septiembre, en siete sesiones mensuales consecutivas, la junta directiva del Emisor, en la que participa y vota el gerente, redujo la tasa de interés de referencia, lo que indujo a que bajaran intereses al público, especialmente de consumo y comerciales.



En los siguientes dos meses el banco central ha mantenido quietas sus tasas, pero seguirá atento a los desarrollos de la reactivación para las decisiones que vienen.



Así mismo, en medio de la crisis de la pandemia, la actuación del Banco junto al Ministerio de Hacienda fue decisiva para obtener 5.700 millones de dólares de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo mencionó ayer el mismo Villar, al hablar para agradecer su elección.

Rondas de votación

En el proceso de elección, en lapenúltima ronda de votación de los codirectores continuaban cinco nombres: además de Villar, María Angélica Arbeláez, exrepresentante de Colombia ante el FMI; Carolina Soto, actual codirectora del Emisor; Natalia Salazar, exviceministra de Hacienda, y Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda.



Para la ronda final, que se citó para las dos de la tarde de ayer, ya solamente llegaron tres candidatos: Villar, Salazar y Carrasquilla. Soto había retirado su postulación.



El proceso había arrancado semanas atrás con la posibilidad de que los siete codirectores presentaran tres nombres y el derecho de incluir el suyo.



Además de Soto y Carrasquilla, en el arranque del proceso estuvieron los nombres de otros codirectores: María Fernanda Maiguashca y Roberto Steiner, de acuerdo con fuentes consultadas ese momento por EL TIEMPO.



En sucesivas rondas de votación, como lo establece el reglamento, se llegó a la última lista de tres candidatos para la votación final.

En el directorio del FMI

El escogido, Leonardo Villar, es actualmente miembro principal del Directorio Ejecutivo del FMI, y es la primera vez que Colombia tiene esa posición. Como parte del directorio, Villar representa además a México, España, Venezuela y tres países centroamericanos.



Fue nombrado para esa posición por el presidente Iván Duque en septiembre del 2018. En ese momento era director ejecutivo del centro de estudios económicos Fedesarrollo, cargo al que había llegado en abril del 2012.



Villar Gómez obtuvo sus grados de Economista Cum Laude y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. También estudió en la London School of Economics, donde obtuvo un Master of Science (M.Sc.) en Economía y adelantó estudios doctorales.



Antes de ocupar la dirección de Fedesarrollo fue economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF).



En el sector público colombiano fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia durante doce años, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior.



Estuvo vinculado de manera directa con el sistema financiero colombiano como miembro de juntas directivas de varias instituciones públicas y privadas: vicepresidente del Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) y vicepresidente Técnico de la Asociación Bancaria de Colombia.



Ha sido profesor en varias universidades colombianas y tiene múltiples publicaciones en las áreas de macroeconomía, comercio exterior y política monetaria, cambiaria y financiera.



En su primera declaración tras ser elegido como nuevo gerente del Banco de la República, Leonardo Villar señaló que el Banco de la República “se ha caracterizado por construir sobre los construido”, y su expectativa es “seguir avanzando en la misma dirección”.



“Por ahora solo quiero decir que mis energías estarán comprometidas para hacer el mejor trabajo posible”, dijo Villar, y señaló que tendrá palabras más extensas cuando esté posesionado, momento en el que se referirá a los asuntos propios de la entidad como la política monetaria.



Subrayó que el Banco “ha sido siempre una institución que genera credibilidad”, y que es querida por los colombianos.



Desde Washington, en donde desempeña su cargo del FMI, Villar agradeció a los codirectores por escogerlo, y manifestó que “volver es algo que me llena de entusiasmo”.



“Suceder a Juan José Echavarría -mi profesor, colega y amigo constituye un gran honor”, al igual que a los anteriores gerentes, Miguel Urrutia y José Darío Uribe.



También expresó su gratitud con el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por haberle confiado la representación ante el FMI.



Por su parte, el gerente en funciones, Juan José Echavarría, dijo que “Leonardo es uno de los economistas más sobresalientes del país. Tengo el gran honor de haber sido su profesor en la Universidad delos Andes y, como siempre, es una gran satisfacción que el alumno supere al maestro”.



Agregó que Villar "es garantía total de la independencia del Banco en los próximos 4 años".



Echavarría estará en el cargo hasta el próximo 3 de enero de 2021. Al término de la reunión extraordinaria de este jueves, los miembros del directorio en pleno le agradecieron por su gestión durante estos cuatro años, “tiempo en el que el Banco avanzó en procesos de modernización y eficiencia, y se mantuvo la reputación internacional y local de la Entidad”.

