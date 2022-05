Nu Holdings Ltd., el banco digital que cuenta con Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett como patrocinador, está bajo una presión renovada a medida que se acerca el final de un bloqueo masivo de acciones.



Nubank ha perdido más de un tercio de su valor de mercado en menos de cinco meses, después de salir a bolsa en medio de una caída global en las acciones tecnológicas y la preocupación de que la empresa fintech pueda cumplir con el crecimiento prometido a medida que la calidad crediticia se deteriora en Brasil.



Las acciones en conflicto ahora enfrentan otro evento clave: alrededor de 26.000 millones de dólares en acciones del banco digital independiente más grande del mundo podrán llegar al mercado a partir del 17 de mayo, luego de los resultados del primer trimestre de Nubank y cuando una restricción de venta tras su oferta pública inicial de diciembre está a punto de caducar.



En el período previo a esa fecha límite, se avecina la amenaza de una mayor caída a medida que los comerciantes evalúan el impacto potencial del exceso de los fundadores y otras partes interesadas que sacan provecho de las participaciones.

El final del bloqueo es uno de los "riesgos clave para nuestra perspectiva de inversión", dijeron los analistas de Goldman Sachs Group Inc. encabezados por Tito Labarta en un informe del 29 de abril. Goldman, que califica las acciones como compra, inició la cobertura el mes pasado con un precio objetivo que implica una subida del 100 por ciento desde los niveles actuales.



El monto que se liberará representa más del 90 por ciento del total de acciones, según estimaciones de Bloomberg basadas en documentos corporativos. Esto se debe a que no se cumplieron las condiciones del precio de las acciones en dos fechas de lanzamiento anteriores, dejando la fecha en dos semanas, cuando no hay restricciones de precios, como la tercera y última ventana para finalizar el bloqueo.

Situación mundial golpea

Las acciones de Nubank cayeron hasta un 8,6 %, la mayor caída en una semana, a un mínimo histórico intradiario de 5,45 dólares en Nueva York el martes.



Por supuesto, los fundadores de Nubank y sus principales inversores, que también incluyen a Tencent Holdings Ltd., DST Global y Sequoia Capital, aún podrían conservar las acciones, esperando la promesa a largo plazo de Nubank de cambiar el sistema financiero de América Latina para siempre. Pero la pérdida de valor de las acciones hace poco para apuntalar la confianza, al menos a corto plazo.



Nubank dijo que se centra en el crecimiento a largo plazo y en la creación de valor para los accionistas, según un comunicado enviado a Bloomberg News. La firma también reiteró su "posición de buscar inversores de calidad y largo plazo, que estén alineados con nuestra visión estratégica para el negocio".



Después de una de las OPI más esperadas del año pasado, Nubank ha visto caer su capitalización de mercado a 25.000 millones de dólares, muy por debajo del nivel de una recaudación de fondos privada en junio, cuando Berkshire acordó comprar una participación de 500 millones de dólares, valorando a Nubank en 30.000 millones de dólares. El interés a corto plazo también ha ido en aumento, superando el 6 por ciento del capital flotante en las últimas semanas, según datos de S3 Partners.



Parte de la culpa recae en la caída global después de que la inclinación de línea dura de la Reserva Federal hiciera subir los rendimientos de EE. UU., afectando especialmente a las empresas tecnológicas de alto crecimiento.



Pero también hay dudas sobre las perspectivas de la empresa, especialmente con Brasil afectado por el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas.



La calificación de consenso de Nubank, un indicador de su índice de calificaciones de compra, retención y venta, es de 3,68 sobre cinco, según muestran los datos de Bloomberg.



Nubank finalizó el año pasado con más de 53 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Vende una gama de productos financieros que promete tarifas más baratas y menos trámites burocráticos, en una región donde una gran parte de la población no cubierta por la bancarización.