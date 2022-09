Ante las constantes fallas en el servicio reportados por sus usuarios en los últimos días, lo que ha generado problemas para realizar sus transacciones diaria, las directivas de Nequi, entidad perteneciente al Grupo Bancolombia, pero que opera desde hace unos días como compañía independiente, anunciaron a sus usuarios que este fin de semana se realizará un mantenimiento preventivo en sus sistemas para corregir y evitar que se sigan presentando dificultades.



(Lea también: ¿Tiene Nequi? Conozca lo nuevo con cambio a compañía de financiamiento)

Según lo informado por la compañía a sus millones de usuarios en días pasados, este fin de semana (24 y 25 de septiembre) se restringirán las recargas o la realización de pagos ente las 11 de la noche del sábado y las 7 de la noche del domingo, es decir, que el servicio estaría interrumpido unas 20 horas, tiempo en el cual las personas no podrán realizar recargas ni pagos a través de Nequi, según lo notificado por la entidad.



(Le puede interesar, además: Nequi: ya se separó de Bancolombia y a estas otras cosas se dedicará)



Como se recuerda, luego del visto bueno de la Superintendencia Financiera la billetera electrónica del Grupo Bancolombia se transformó en compañía de financiamiento modelo bajo el cual comienza una nueva etapa en el negocio financiero del país.



No obstante, dicho cambio no tendrá ningún efecto ni en el servicio ni en la seguridad de los recursos de los usuarios de Nequi. El Grupo Bancolombia dejó claro que mantiene una participación del 100 por ciento en el capital de esta nueva compañía, con una inversión inicial de 150.000 millones de pesos, en tanto ésta seguirá siendo un establecimiento de crédito totalmente digital.



En 2021, la app tuvo un crecimiento del 103 por ciento en comparación con el 2020, 6,7 millones de nuevas vinculaciones, un total de más de 935 millones de transacciones al año y más de 114.000 personas que pudieron acceder a un préstamo de consumo; sin embargo, también podrá financiar a la micro, pequeña y mediana empresa.



También podrá captar recursos del público mediante certificados de depósito a término (CDT), certificados de depósito de ahorro a término y depósito a la vista. De otra parte, son intermediarios plenos de mercado cambiario y como tales pueden realizar la totalidad de las operaciones de ese mercado (inversión extranjera, endeudamiento externo, pago de importaciones y exportaciones, giros, tarjeta de crédito internacional, avales y garantías en moneda extranjera etc.).



También podrá emitir tarjetas de crédito para que sus usuarios realicen compras de bienes o servicios en establecimientos de comercio y grandes superficies.

​

