Conozca los horarios bancos en fin de año bajo medida de pico y cédula

Aunque los bancos que operan en Colombia ya fijaron los horarios de atención al público para este fin de año, tenga en cuenta que, bajo las nuevas medidas de pico y cédula implementadas por algunas alcaldías, las cuales cobijan también al sector financiero, usted tendrá ciertas restricciones para realizar sus diligencias bancarias hasta el próximo 16 de enero.



(Lea además: En Manizales cayó acumulado de chance más alto en la historia del país)

Recuerde, no obstante, que el 24 y el 31 de diciembre son días hábiles este año (jueves) y que, por ser fechas especiales (Navidad y Fin de Año), las entidades bancarias del país ajustaron sus horarios de atención al público, por lo que es bueno tomar nota sobre esos cambios para evitar no solo dolores de cabeza, por aglomeraciones en medio de la pandemia, sino también para cumplir con sus obligaciones financieras.



Algunos bancos anunciaron que el próximo 24 de diciembre atenderán solo hasta pasado el mediodía (1:00 p.m.), mientras que el último día de este 2020 no habrá atención en sus sucursales físicas, pero sí a través de sus canales electrónicos (cajeros automáticos, banca virtual, corresponsales bancarios, apps y sucursales telefónicas las 24 horas del día), retornando a sus horarios habituales del 26 al 30 de diciembre y desde el 2 de enero del 2020 en adelante.



Recuerde que el sistema financiero colombiano cuenta con una red de cerca de 16.500 cajeros automáticos, más de 628.000 datáfonos instalados en establecimientos comerciales y no menos de 147.500 corresponsales bancarios a través de los cuales se pueden realizar buena parte de las transacciones básicas de la banca como retiros de dinero, transferencias de recursos, giros, consignaciones y pagos de servicios públicos, entre otras.



(Lea también: Si hoy perdiera su trabajo, ¿hasta cuándo le alcanzarían sus ahorros?)



No obstante, para evitar angustias y afanes en esas diligencias acá les contamos cuáles serán los ajustes en los horarios de los principales bancos que operan en Colombia:

Banco de Bogotá

La entidad informa recuerda que tiene a su disposición la banca móvil y el portal de internet donde pueden realizar la mayoría de sus transacciones, consultas, transferencias, pagos, inclusive acceder a productos financieros, desde cualquier lugar. También estará habilitada la red de cajeros ATH y los más de 9.000 corresponsales bancarios, ubicados en 851 municipios del país.



En las sucursales físicas la atención será así:



Jueves 24 de diciembre: tendrán servicio hasta la 1:00 p.m., horario corrido, sin horario adicional.



25 de diciembre y 1 de enero: no se prestará servicio.



Sábado 26 de diciembre y 2 de enero: el 50 por ciento de las oficinas que usualmente atiende los sábados, estará disponible, al igual que la totalidad de las oficinas de Recaudos y Pagos. Los clientes y usuarios podrán consultar las oficinas y horarios disponibles en estas fechas en www.bancodebogota.com.co



Miércoles 30 de diciembre: se prestará servicio en horario normal y no habrá horario adicional.



Jueves 31 de diciembre: no se prestará servicio.

BBVA

Los clientes de BBVA Colombia podrán realizar sus transacciones financieras durante las 24 horas en Navidad y en la temporada de Fin de Año por medio de los canales digitales que tienen a su disposición desde sus dispositivos móviles.

En lo que corresponde a su red de oficinas, el 23 y 30 de diciembre, se prestará atención en las oficinas en sus horarios habituales.



El jueves 24 de diciembre las oficinas atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. y el sábado 28 de diciembre, se prestará atención en las oficinas que normalmente tienen jornada adicional.



Los días viernes 25 de diciembre, jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero, la entidad anunció que no contará con servicio en su red de oficinas físicas a nivel nacional.



Los sábados 26 de diciembre y 2 de enero se reanudará la atención al público en las diferentes oficinas de la entidad en todo el país en los horarios habituales.

Banco de Occidente

24 de diciembre: prestará servicio de atención al público hasta la 1:00 p. m. en jornada continua. Las oficinas ubicadas en centros comerciales lo harán en jornada continua hasta las 2:00 p. m.



26 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas con horario adicional. Oficinas Leasing.



28 - 29 - 30 diciembre: las oficinas, Credicentros de vehículos y vivienda y oficinas Leasing prestarán servicio de atención al público en horario normal.



31 de diciembre: no habrá atención al público en sucursales físicas.



2 de enero 2021: no se prestará servicio en las oficinas con horario adicional. Oficinas Leasing.



4 de enero: las oficinas, Credicentros de vehículos y vivienda y oficinas Leasing prestarán servicio de atención al público en horario normal.

Banco Davivienda

Para las festividades de diciembre habrá atención en los cajeros automáticos, canales digitales, Call Center y chat operarán durante todo el día sin restricción.



Jueves 24 de diciembre: tendrán servicio hasta la 1:00 p.m., horario corrido. Las oficinas que habitualmente cierran a las 11:30 a. m. o 12 m. mantendrán sus horarios de cierre. Áreas administrativas y dirección general laboran hasta las 12 m.



Viernes 25 y jueves 31 de diciembre, así como el viernes 1 de enero, no habrá atención de público en las sucursales físicas.



Sábados 26 de diciembre y 2 de enero, las oficinas atenderán en sus horarios habituales.

Banco Popular

24 de diciembre: prestará servicio de atención al público hasta la 2:00 p.m. en Jornada Continua. No habrá jornada adicional.



25 y 26 de diciembre: no se prestará servicio al público.



28 de diciembre: la red de oficinas prestará servicio en horario habitual.



29 de diciembre: la red de oficinas prestará servicio en horario habitual y en Jornada Adicional.



30 diciembre: prestará servicio de atención al público hasta la 2:00 p. m. en Jornada Continua. No habrá jornada adicional.



Del 31 de diciembre al 02 de enero 2021: no se prestará servicio al público.

Bancolombia

En la temporada de Navidad y Fin de Año, los horarios de la red de sucursales Bancolombia tendrán horarios especiales así:



Jueves 24 de diciembre: habrá atención al público hasta la 1:00 p.m. en todas las sucursales físicas. Por su parte, los fondos de inversión recibirán órdenes de transacciones hasta las 12:00 del mediodía en sucursales físicas y en canales virtuales operarán en los horarios habituales.



Viernes 25 de diciembre 2020 (festivo): no se presta servicio en la red de sucursales físicas.



Sábado 26 de diciembre: habrá horario habitual en las sucursales que abren los sábados, y que pueden consultarse en grupobancolombia.com.



Domingo 27 de diciembre: habrá horario habitual en las sucursales que abren los domingos, y que pueden consultarse en grupobancolombia.com.



Miércoles 30 de diciembre: las sucursales prestarán servicio de manera habitual de acuerdo con el horario de cada una. Además, las transacciones de fondos estarán habilitadas en la red de sucursales en su horario habitual. Las solicitudes de cancelación de fondos que se reciban el miércoles 30 de diciembre serán pagadas el lunes 4 de enero del año 2021, por lo que si el cliente requiere recursos con urgencia se sugiere realizar un retiro parcial en dicha fecha.





Jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero: no se presta servicio en la red de sucursales físicas.



Cabe anotar que, en los días que no se mencionan, la operación se conserva con normalidad. Además de los canales electrónicos y virtuales, la entidad también les recuerda a sus clientes y usuarios que Nequi también es una de las posibilidades disponible durante estas fechas.

Banco Caja Social

La entidad anunció los horarios de atención a sus clientes y al público en general a nivel nacional:



El 24 de diciembre la entidad prestará sus servicios al público hasta el mediodía, mientras que el 30 de este mismo mes operará en sus horarios habituales.



El banco indicó los dos últimos días hábiles de este mes (30 y 31) el punto de atención en la Terminal del Sur de Bogotá (Servicaja) prestará servicio al público entre 9:00 a.m. y el medio día, y de 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., respectivamente.



Mientras, el punto del Terminal Salitre abrirá de 11:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. tanto el 24 como el 31 de diciembre.

Banco Itaú

Con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año, Itaú en Colombia contará con los siguientes horarios en su red de oficinas a nivel nacional:



El jueves 24 se operará atenderá al público en sus sucursales físicas hasta la 1:00 p. m.



El viernes 26 de diciembre y el 1 de enero no habrá atención al público.



Sábado 26 de diciembre se atenderá a los clientes en los horarios habituales de las oficinas que abren en ese día.



El jueves 31 de diciembre, no habrá atención al público en las sucursales físicas, pero sí en los canales electrónicos y virtuales de la entidad.

Scotiabank Colpatria

Jueves 24 de diciembre de 2020:



· Atención en la red de oficinas a nivel nacional de 8:30 a. m., a 3:00 p. m., sin servicio de jornada adicional.



Miércoles 30 de diciembre de 2020:



· Atención en la red de oficinas a nivel nacional de 8:30 a. m., a 4:00 p. m., sin servicio de jornada adicional.



Jueves 31 de diciembre de 2020:



· No habrá atención al público en la Red de Oficinas.



Scotiabank Colpatria recomienda



Con más de la mitad de los clientes utilizando las plataformas digitales (web y App), no sólo a modo de consulta sino también para realizar operaciones monetarias como transferencias, pagos de servicios públicos y recargas, el banco ha fortalecido su estrategia de transformación digital y modernización, la cual ha sido beneficiosa para la coyuntura que vive ahora mismo el país. Por eso la entidad invita a todos los colombianos a utilizar los canales digitales ya sea a través de la página web o de nuestra app de Banca Virtual.



Es importante recordar que dentro de las transacciones monetarias que pueden hacer los clientes de Scotiabank Colpatria a través de los distintos canales digitales, están las transferencias entre cuentas Scotiabank Colpatria y a otros bancos; pagos de servicios y productos financieros, uso de crédito, programación de pagos de servicios, productos financieros y transferencias y giros internacionales.

Banco Agrario

El jueves 24 de diciembre, todas las oficinas prestarán servicio en jornada continua hasta la 12 :00 m., en tanto que no atenderán los días 25, 26 y 27.



El miércoles 30 de diciembre se tomará como último día hábil del año, por lo que todas las sucursales atenderán al público en su horario habitual.



El jueves 31 de diciembre ninguna oficina a nivel nacional abrirá sus puertas al público, al igual que los días 1, 2 y 3 de enero.



Las oficinas cuya jornada de atención es de martes a sábado también prestarán sus servicios el 28 de diciembre y el 4 de enero, y las que atienden normalmente de miércoles a domingo laborarán los días 22, 28 y 29 de diciembre, al igual que el 5 de enero.



Los clientes que durante los días de cierre de oficinas necesiten realizar algún tipo de operación, pueden hacerlo a través de los canales electrónicos como la Banca Virtual, Banco Agrario App, cajeros automáticos y la amplia red de Corresponsales Bancarios aliados.



Por: Economía y Negocios