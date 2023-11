¿Qué tan lejos o cerca está Colombia de una recesión? El ministro de Hacienda responde

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, piensa hoy con optimismo sobre el futuro de la economía nacional, pero es muy realista, lo cual le lleva a afirmar que sí se corre el riesgo de entrar en recesión si no se toman medidas.



El ministro Bonilla explicó que un país entra en recesión cuando tiene dos trimestres continuos con tasa de crecimiento negativa, y Colombia lleva un primer trimestre con tasa negativa de -0,3.



"Esperamos que en el siguiente trimestre, no se repita la historia. Estamos en una situación complicada porque el programa de reactivación está puesto en marcha desde hace 4 meses en obras civiles y construcción de vivienda y vamos a evaluar qué es lo que está pasando con los dos programas que no han avanzado", precisó.



¿Pero qué tan lejos o qué tan cerca estamos de una recesión?



El ministro explica que si el último trimestre del año es negativo, se configuraría técnicamente la recesión.



"Si logramos identificar qué pasó con los programas de vivienda de interés social y los avances en obras de infraestructura, programas que están en marcha desde hace 4 meses, a ver dónde está el vacío, lo remediaremos para tener un final del año con una tasa positiva. Las construcciones las hacen constructores privados. Y el gran hueco es el cierre financiero, porque las tasas de interés están muy altas para el proceso de cerrar las obras", afirma.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que no se incumpliría la regla fiscal y que espera que en diciembre comiencen a bajar las tasas. Foto: Milton Díaz

Así mismo, sobre la proyección de esta cartera sobre el crecimiento de la economía en el último trimestre, bonilla aseguró: "Debemos crecer. Debemos tener un resultado que sea positivo".



Además, el ministro reveló cuáles son las proyecciones que está manejando el Ministerio de Hacienda y cómo le va a ir al país en materia económica el 2024, asegurando que debemos tener en el 2024 ya un proceso de reactivación. "Ya hemos tocado fondo este año y como está previsto llegaríamos en el año 2024 a volver a recuperar el crecimiento", acotó.Aquí puede leer la entrevista completa con el Ministerio de Hacienda sobre la economía nacional.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

